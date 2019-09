Matthias Walkner feiert bei der Atacama Rallye sein Comeback

Verletzungsbedingt hatte der Kuchler nach der Rallye Dakar sieben Monate lang pausiert.

Der Kuchler Motorrad-Pilot Matthias Walkner startet heute, Montag, mit dem Prolog bei der Atacama Rallye in Chile. Dabei feiert der Rallye-Dakar-Champion von 2018 nach sieben Monaten Verletzungspause sein lang herbeigesehntes Comeback. "Auch wenn das Sprunggelenk noch etwas zwickt, fühle ich mich sehr gut und werde versuchen, mein Bestes zu geben. Wir haben die letzten Tage auch noch einiges am Motorrad probiert und das Fahrwerk auf mich abgestimmt", gibt sich Walkner zuversichtlich. Der Fokus liegt für den 33-jährigen Kuchler aber bereits auf der Rallye Dakar 2020. "Bei der Atacama Rallye habe ich gar keine Erwartungen. Ich muss schauen, wie schnell ich mich wieder an das Renntempo und das Fahren im Sand gewöhnen kann. Ich werde nicht zu viel riskieren, die Platzierung ist sekundär."

Quelle: SN