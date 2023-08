Mauterndorf will nun auch auswärts glänzen

Mit dem 4:0-Derbysieg gegen Zederhaus konnte die junge Truppe von Trainer Johann Bogensperger Selbstvertrauen für die nächsten Spiele tanken.

Nach drei sieglosen Spielen zum Saisonauftakt in der 2. Klasse Süd konnte Mauterndorf am vergangenen Wochenende einen imposanten Prestigeerfolg feiern. Die Bogensperger-Elf schoss den Lungauer Lokalrivalen Zederhaus mit 4:0 ab. "Ein sehr schöner Sieg. Zu Hause fühlt sich unsere junge Mannschaft schon sehr wohl. Auswärts müssen wir uns aber sicher noch steigern", erklärt Mauterndorfs Sektionsleiter Sebastian Rest.

Die nächste Gelegenheit, um das erste Mal in dieser Spielzeit in der Fremde zu punkten, haben die Mauterndorfer am kommenden Samstag bei der SG Niedernsill/Uttendorf. "Ein schwerer Gegner. Das Selbstvertrauen müsste nach dem starken Spiel gegen Zederhaus aber passen. Ich traue uns einen Punktgewinn sicher zu", betont Rest, der mit seinem Verein im vorderen Mittelfeld mitspielen will.

Zudem soll Trainer Bogensperger die sehr junge Truppe weiterentwickeln. "Unsere gute Nachwuchsarbeit macht sich bezahlt. In der aktuellen Startelf sind nur vier Spieler über 20 Jahre alt. Wenn wir so zusammen bleiben, dann haben wir in den nächsten Jahren sicher viel Freude und werden in der Liga weiterhin eine gute Rolle spielen."