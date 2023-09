Maximilian Grünwald schießt Pfarrwerfen ab

Der Nachwuchskicker der Ebener U14 erzielte beim 11:1 Erfolg gegen Tenneck/Pfarrwerfen acht Treffer. Der junge Goalgetter hält nun nach fünf Spielen bereits bei 18 Saisontoren und lacht mit seinem Team vom obersten Tabellenplatz in der Gruppe B der U14.

Die SG Tenneck/Pfarrwerfen hält derzeit gemeinsam mit der SG Golling/Scheffau am letzten Platz der U14 Gruppe B. Am Wochenende mussten die Nachwuchskicker aus Pfarrwerfen nach Eben zum Duell mit dem Spitzenreiter. Der UFC Eben hielt vor dem Spiel bei makellosen zwölf Punkten aus vier Spielen und zeigte sich mit einer Tordifferenz von 28:5 sowohl defensiv als auch offensiv stark. Gerade in der Offensive der Ebener läuft derzeit kaum etwas ohne das Mitwirken des Edeltechnikers Maximilian Grünwald, der auch gegen Pfarrwerfen sein Visier perfekt eingestellt hat.

Bereits in Spielminute drei eröffnete Grünwald das Torfestival mit dem 1:0 für Eben. Grünwald trug sich bereits zur Halbzeit mehrfach in die Torschützenliste ein und erzielte beim 6:1 Stand zur Pause vier Treffer. Tobias Holzmann von der SG Tenneck/Pfarrwerfen sorgte kurz vor dem Halbzeitpfiff für den Anschlusstreffer der Kicker aus dem Salzachpongau. Doch Grünwald hatte noch nicht genug: Im zweiten Durchgang verdoppelte der Ebener seine Trefferanzahl noch einmal, schoss mit insgesamt acht Toren die SG Tenneck/Pfarrwerfen fast im Alleingang nach Hause, hält nun nach fünf gespielten Runden bereits bei 18 Saisontreffern und führt mit 13 Toren Vorsprung die Liste der Torschützen der U14 Gruppe B einsam an.

"Maximilian Grünwald hat gerade einen richtig guten Lauf", betont Ebens U14 Trainer Markus Stadler. "Generell läuft es für den ganzen Nachwuchs in Eben gerade gut. In der U14 wollen wir jetzt natürlich die Herbstmeisterschaft holen und im Frühjahr in den Play-Offs vorne mitspielen."

Mit 103 Kindern schafft es der UFC Eben jede Altersgruppe im Fußballnachwuchs - von der U16 bis hin zur U7 - zu besetzen. "Das macht uns natürlich schon auch sehr stolz auf unsere Arbeit im Nachwuchsbereich", sagt Stadler abschließend.