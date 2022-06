Mehr Absteiger und "Sperre des Samstags": Drastische Schritte im Fußball-Unterhaus

Meister steigen auf, viele Absteiger und eine harte Maßnahme des Salzburger Fußballverbands. Spannende Saison 2022/23 ist garantiert.

Rund zwei Wochen nach dem Ende der Saison 2021/22 wirft die neue Spielzeit im Salzburger Fußball-Unterhaus bereits ihre Schatten voraus. Am kommenden Montag beginnen die meisten Clubs mit der Vorbereitung. Die Regionalliga Salzburg startet bereits am 23. Juli in die neue Saison, die restlichen Ligen Anfang August. Und es ist eine spannende Spielzeit 2022/23 zu erwarten. Aufgrund der Rückkehr der Regionalliga West (2023/24) war der Verband zu einer Reform gezwungen, wegen der in den kommenden zwölf Monaten viele Vereine in ...