Mehrkampf-Ass Paul Prechtl aus Hallwang holte Gold

Der 16-jährige Paul Prechtl gewann bei der österreichischen Hallen-Mehrkampfmeisterschaft in Linz U18-Gold im Siebenkampf.

Mit dem neuen Salzburger U18-Rekord von 4756 Punkten setzte sich Paul Prechtl (Union LA Eugendorf) am Wochenende in Linz knapp gegen seinen schärfsten Konkurrenten Julius Rudorfer (4750 Punkte, TGW Zehnkampf-Union) durch. "Der erste Tag war schon richtig gut, am zweiten Tag sind mir die Hürden gut gelungen. Der Weitsprung war nicht optimal, dann hieß es nur mehr beißen", sagt Prechtl. Mit einem so knappen Ergebnis habe er nicht gerechnet. "Ich wäre diesmal sogar mit dem zweiten Platz zufrieden gewesen, weil ...