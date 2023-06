Meierhofer aus Kuchl holt bei Ultraradrennen Silber

Ultracyclist Dominik Meierhofer aus Kuchl umrundete Niederösterreich in 17:48 Stunden. Schneller war nur der amtierende 24h-Zeitfahr-Weltmeister Philipp Kaider.

Ultracyclist Dominik Meierhofer aus Kuchl radelte beim Race Around Niederösterreich Nonstop Ultrarennen als Zweiter durch das Ziel.

600 Kilometer, 6000 Höhenmeter, 17:48 Stunden: Ultracyclist Dominik Meierhofer (28) aus Kuchl radelte beim Race Around Niederösterreich Nonstop Ultrarennen (RAN) auf den zweiten Rang. Der Radmarathon mit Start und Ziel in Weitra (Waldviertel) ist weltweit, von den Solostartern her gesehen, das größte "supported Ultraradrennen".

Insgesamt waren 55 Solostarter sowie Zweier- und Dreierteams im 160 Biker zählenden Starterfeld dabei. Der Kuchler umrundete Niederösterreich erstmals unter 18 Stunden. Damit war er um rund 90 Minuten schneller als im Vorjahr. Der durchschnittliche Speed des Radfahrers betrug bei diesem selektiven Rennen 34,3 km/h.

Spannendes Duell mit Zeitfahr-Weltmeister

Meierhofer startete als Vorletzter. Zwei Minuten hinter ihm ging der amtierende 24h-Zeitfahr-Weltmeister Philipp Kaider ins Rennen. "In den ersten 12 Stunden des Rennens lieferte ich mir ein spannendes Duell mit Philipp Kaider. Kilometer um Kilometer kämpften wir um die Führung. Nur 12 Minuten fehlten mir auf den Erstplatzierten am Schluss." Sein Ziel war, dass er dem Zeitfahr-Weltmeister nahe kommt. Das ist ihm gelungen.

Meierhofer ist der jüngste Starter bei Radmarathon-Rennen. "Ich fahre jetzt die siebente Saison und weiß, was auf mich zukommt." Müde wird er zwischen drei und vier Uhr morgens, denn da ist es am Dunkelsten und der Körper muss sich umstellen, weil er keinen Schlaf bekommt.

Meierhofer steigt bei Rennen kaum vom Rad

In der Nacht fährt Meierhofer durch und steigt kaum vom Rad ab. Bei der Race Around Niederösterreich ist er in den 17:48 Stunden nur zehn Minuten gestanden: Das waren rote Ampeln, Rad wechseln (für den Berg hat er ein anderes Rad als für die Ebene), zwei Pinkelpausen. Sonst nichts.

Auf der gesamten Strecke gilt die Straßenverkehrsordnung. Für das Rennen stellt der Veranstalter ein Road Book zur Verfügung. "Es ist eigentlich wie ein Buch von der Rallye. Das gleiche gibt es in digitaler Form. Das habe ich am Radcomputer und im Auto ist es ebenfalls abgespeichert." So wird gewährleistet, dass alle die gleiche Strecke fahren.

Race acoss America als Ziel

Das Radrennen in Niederösterreich war heuer das erste Rennen, bei dem Meierhofer am Start war. Mit dem zweiten Platz hat er sich auch für das Race Across America qualifiziert. Auf dieses große Übersee-Rennen schielt er schon länger. "Wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich mich sofort anmelden", sagt er. Da er bisher noch nicht im Lotto gewonnen hat, sucht er Sponsoren. "Wir rechnen mit 60.000 bis 70.000 Euro, weil wir elf Betreuer und drei Autos brauchen werden."

Race Across America führt von der West- zur Ostküste quer durch Amerika. Dieser Radmarathon umfasst knappe 5000 Kilometer bei einer Gesamthöhendifferenz von gut 50.000 Metern. "Was längeres und schwierigeres gibt es am Rad nicht. 16 Tage sind dafür anberaumt. Ich möchte es in zehn Tagen schaffen", sagt Meierhofer.

Jüngster Starter bei Ultraradrennen

Der Kuchler ist immer noch der jüngste Starter bei Ultraradrennen. Damit diese Leistungen möglich werden, hat er ein Team. Dazu zählen seine Eltern Barbara und Michael Meierhofer, seine Schwester Hanna und seine Freundin Eva Feuchter. Auch die Sportwissenschaftlerin Nadine Wiedl, sein Onkel Michael Hödl, Chantal Drechsler und Andreas Wagner gehören dazu. "Sie nehmen sich vier Tage Urlaub, damit sie mir auf den Hintern schauen können. Das schätze ich und trainiere dafür das ganze Jahr", sagt Meierhofer lachend.

Sein Team hat bei den Rennen alles mit: Essen, Getränke und sein Bett im Wohnmobil. Über Funk ist der Amateursportler während der Rennen mit seinem Team verbunden. "Wir reden oft. Dadurch habe ich eine Ablenkung und eine Aufgabe für den Kopf." Seine Freundin Eva Feichter ist sein Ruhepol und achtet nach dem Rennen darauf, dass er gut versorgt ist. Wenn er nicht auf dem Rennrad kurbelt, arbeitet er im elterlichen Betrieb "Autohaus Wenger".

Das längste Rennen, das Meierhofer und sein Team bisher bewältigt haben, war die Race Around Austria mit 2200 Kilometern und 30.000 Höhenmetern. Meierhofer war bei diesen Rennen drei Tage und 23 Stunden unterwegs.