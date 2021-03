Meine Top-Elf: Andreas Fötschl präsentiert sein Dream-Team

In dieser Woche präsentiert mit Andreas Fötschl einer der erfolgreichsten Salzburger Unterhaus-Trainer sein Dream-Team. Der 47-jährige Salzburger feierte in seiner Trainerkarriere vor allem mit Eugendorf und dem SAK große Erfolge.

Nach seiner aktiven Karriere stieg Andreas Fötschl schnell in das Trainergeschäft ein und hatte von Beginn an Erfolg. Der große Durchbruch gelang dem Polizisten in Eugendorf. Mit den Flachgauern schaffte er den Aufstieg in die Regionalliga West und setzte mit Platz drei in der dritthöchsten Liga Österreichs ein Ausrufezeichen. Nach einem kurzen Intermezzo in Grödig wechselte Fötschl zum SAK. Auch mit den Städtern stieg er in die Regionalliga auf. Trotz eines sensationellen Erfolgslaufs wurde er entlassen. Im vergangenen Sommer kehrte Fötschl zwar zum Traditionsverein zurück, beendete sein Engagement im Winter aber wieder. Derzeit verhandelt der 47-Jährige mit einigen Clubs und wird wohl im Sommer auf die Trainerbank zurückkehren. In der neuen Rubrik "Meine Top-Elf" stellt Andreas Fötschl für die "Salzburger Nachrichten" sein persönliches Dream-Team vor.

Tor



Hans-Peter Berger: Obwohl seine Glanzzeit schon vorbei war, hat er beim SAK immer noch Topleistungen abgeliefert. Hans-Peter hat eine sensationelle Einstellung und ist ein Motivator. Er hat trotz seines hohen Alters in jedem Training 120 Prozent gegeben.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Hans-Peter BergerWar unter Andreas Fötschl die Nummer eins beim SAK. Mittlerweile ist der Ex-Profi beim Regionalligisten Seekirchen als Tormanntrainer engagiert.

Verteidigung



Josef Weberbauer: Ein dynamischer Spieler, der viel Druck nach vorn macht. Er hat alles, was man für den Profibereich braucht. Es war für mich auch klar, dass er sich in der 2. Liga beim GAK durchsetzen wird.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Josef WeberbauerDer GAK-Profi wurde beim SAK von Andreas Fötschl gecoacht.



Daniel Raischl: Ein kopfball- und zweikampfstarker Innenverteidiger, der auch eine sehr gute Übersicht hat. Sein großer Vorteil ist, dass er mehrere Positionen perfekt spielen kann. Auch menschlich ein Gewinn für jede Mannschaft.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Daniel RaischlAndreas Fötschl holte den Innenverteidiger zum SAK, wo er nach einem kurzen Abstecher nach Saalfelden im Winter auch wieder aktiv ist.



Robert Strobl: Trotz seines hohen Alters ist Robert noch immer einer der besten Spieler in Salzburg. Flexibel einsetzbar und charakterlich top.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Robert StroblDer Ex-Profi war unter Andreas Fötschl SAK-Kapitän, wechselte im Sommer nach Kuchl.



Simon Sommer: Seit Jahren der beste Linksverteidiger im gesamten Salzburger Unterhaus. Simon ist technisch sehr stark und ist im Spiel nur sehr schwer aus der Ruhe zu bringen.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Auch Simon Sommer war unter Fötschl beim SAK aktiv, spielt mittlerweile in Oberösterreich für Friedburg.

Mittelfeld

Manuel Krainz: Wir haben beim SAK und in Eugendorf sehr große Erfolge miteinander gefeiert. Er hat das gewisse Etwas, das nur wenige Spieler haben. Manuel ist vor dem Tor eiskalt, laufstark und hat eine enorme Spielintelligenz.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Manuel Krainz entwickelte sich in Eugendorf unter Fötschl zum Regionalliga-Spieler. Beim SAK kreuzten sich die Wege wieder, derzeit ist der Mittelfeldspieler bei der Austria unter Vertrag.



Manfred Pamminger: Zum Ende seiner Karriere durfte ich Manfred in Eugendorf trainieren. Einer der technisch besten Spieler, die ich je in einer Mannschaft hatte. Auf dem Feld war er mein verlängerter Arm und hat unseren Talenten sehr viel beigebracht. Er hatte großen Anteil am Erfolg von Eugendorf.

SN/krugfoto/Krug Daniel jun. Der jetzige Geschäftsführer des FC Liefering ließ seine erfolgreiche Karriere in Eugendorf ausklingen. Mit Fötschl feierte er bei den Flachgauern große Erfolge.



Matthias Öttl: Ein Abräumer, wie er im Buche steht. Zweikampf- und kopfballstark. Matthias ist zwar kein Zauberer, aber ein verlässlicher Sechser, der jeder Mannschaft enorm weiterhilft.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Matthias Öttl wurde von Fötschl in Grödig trainiert. Derzeit steht der Bayer beim SAK unter Vertrag.



Benedikt Pichler: Über Benedikt muss ich nicht viel sagen. Seine Karriere spricht eigentlich für sich. Er ist Stammspieler bei Austria Wien. Ein sensibler Spieler, der aber immer hart arbeitet und sich sehr gut entwickelt hat.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Benedikt Pichler machte seinem Trainer in Grödig viel Freude und sorgt mittlerweile bei Austria Wien für Furore.





Sturm

Christof Kopleder: Ein echter Torgarant. Christof und auch Mersudin Jukic sind die besten Stürmer in Salzburg. Christof ist mehr der Arbeiter und agiert mannschaftsdienlich. Vor dem Tor ist er eiskalt, was man auch an seiner Trefferquote merkt.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Christof Kopleder feierte mit Andreas Fötschl in Eugendorf und beim SAK große Erfolge und geht derzeit für Eugendorf auf Torejagd.



Mersudin Jukic: Wie Kopleder vor dem Tor eiskalt und ein echter Strafraumstürmer, der bei jedem Verein seine Tore gemacht hat. Obwohl sie sich sehr gut ergänzen würden, haben sie leider beim SAK nicht harmoniert.