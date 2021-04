Meine Top-Elf: Christof Kopleder präsentiert sein Dreamteam

In dieser Woche präsentiert mit Christof Kopleder einer der torgefährlichsten Stürmer in ganz Salzburg sein Dreamteam. Der 32-Jährige schießt seit Jahren Tore am Fließband und feierte in seiner Karriere mit Eugendorf die größten Erfolge.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Christof Kopleder gehört auch mit 32 Jahren noch nicht zum alten Eisen.

Bereits seit vielen Jahren zählt Christof Kopleder zu den besten Torjägern im gesamten Salzburger Fußball-Unterhaus. Mit Eugendorf feierte der Salzburger bisher seine größten Erfolge: Unter Trainer Andreas Fötschl schafften Kopleder und Co. den Sprung in die Regionalliga und sorgten mit Platz drei in der höchsten Amateurliga für eine Sensation. Kopleder sicherte sich zudem in der Salzburger Liga und in der Regionalliga West die Torjägerkrone. Seit 2019 ist der Angreifer wieder für die Flachgauer aktiv, nur die Coronapandemie verhinderte bisher die Rückkehr in die Regionalliga. Doch auch bei seinen Engagements in Neumarkt, Seekirchen, beim SAK und der Austria war er immer ein Torgarant. In der Rubrik "Meine Top-Elf" stellt Christof Kopleder für die "Salzburger Nachrichten" sein persönliches Dreamteam vor. Tor Andreas Bachleitner: Der beste Tormann, mit dem ich bisher zusammengespielt habe. Andreas hat uns in Neumarkt teilweise Spiele im Alleingang gewonnen. Ein überragender Goalie, der in jedem Training 100 Prozent gegeben hat. SN/krugfoto/Krug Daniel Andreas Bachleitner Verteidigung Maximilian Bacher: Er war nach Hansi Eder der beste Linksverteidiger in ganz Salzburg. Leider hat Maximilian seine Karriere bereits in jungen Jahren beendet, er hätte auf alle Fälle das Zeug für den Profifußball gehabt. SN/krugfoto/Krug Daniel jun. Maximilian Bacher Simon Ernemann: Robust, schnell, kopfball- und zweikampfstark. Simon hat alles, was ein sehr guter Innenverteidiger braucht. Für mich derzeit der beste Verteidiger im Unterhaus. SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Simon Ernemann Thomas Fenninger: Ein unglaublicher Rechtsverteidiger, ich verstehe nicht, warum er es nicht weiter nach oben geschafft hat. Das Potenzial hätte er auf alle Fälle gehabt. SN/krugfoto/Krug Daniel Thomas Fenninger Mittelfeld Helmut Rottensteiner: Eine Unterhaus-Legende. Helmut hat mir in Saalfelden mein erstes Tor in der Kampfmannschaft aufgelegt. Ein unglaublicher Fußballer. SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Helmut Rottensteiner Manfred Pamminger: Der beste Spieler, mit dem ich bisher zusammengespielt habe. Nicht nur auf dem Fußballplatz überragend, sondern auch abseits des Platzes ein richtiger Sir. SN/krugfoto/Krug Daniel jun. Manfred Pamminger Stefan Bischof: Ein brutaler Fußballer, der immer auf die Jungen geschaut hat. SN/krugfoto/Krug Daniel Stefan Bischof Benjamin Taferner: Derzeit der beste Mittelfeldspieler im Amateurbereich. Benjamin legt nicht nur Tore auf, sondern ist selbst vor dem Kasten immer brandgefährlich. SN/krugfoto/Krug Daniel jun. Benjamin Taferner Manuel Krainz: Hat sich in Eugendorf super entwickelt und danach zu Recht den Sprung in die 2. Liga geschafft. Manuel hat mir viele Tore aufgelegt - er ist für jeden Verein ein Glücksfall. SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Manuel Krainz Sturm Fredi Zieher: In seiner aktiven Karriere der beste Stürmer im Unterhaus. Als junger Stürmer konnte ich mir von ihm sehr viel abschauen. SN/krugfoto/Krug Daniel jun. Fredi Zieher Cem Emen: Ein unglaublicher Fußballer, der aus seinem Talent leider zu wenig gemacht hat. Er hätte es locker in den Profibereich schaffen können. Zählt aber auch jetzt noch immer, obwohl er ein paar Kilo zu viel hat, zu den besten Spielern in der Salzburger Liga. SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Cem Emen Trainer Andreas Fötschl: Mit ihm habe ich meine größten Erfolge gefeiert. Wir sind in der Salzburger Liga, mit Eugendorf und dem SAK, Meister geworden. Unter ihm bin ich auch zwei Mal Torschützenkönig geworden. Obwohl wir nicht immer einer Meinung waren, muss ich sagen, dass er vor allem menschlich top ist. Und fachlich macht ihm auch niemand etwas vor. SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Andreas Fötschl