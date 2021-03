Meine Top-Elf: Christoph Hübl präsentiert sein Dream-Team

Eine Woche nach Grünau-Trainer Franz Aigner präsentiert Kuchl-Goalgetter Christoph Hübl sein Dream-Team. Der 33-jährige Salzburger zählt seit vielen Jahren zu den besten Stürmern im Salzburger Amateurfußball und feierte vor allem mit Anif und Austria Salzburg große Erfolge.

Nach fünf Jahren im Nachwuchs von Austria Salzburg und Red Bull Salzburg schaffte Christoph Hübl zwar nicht den Sprung in den Profifußball, entwickelte sich aber zu einem der besten Stürmer im gesamten Salzburger Unterhaus. Für Anif, Austria Salzburg und Neumarkt erzielte der heute 33-jährige Lehrer Tore am Fließband. Im vergangenen Sommer übersiedelte Hübl von Neumarkt nach Kuchl. Auch bei seinem neuen Verein konnte der Stürmer sofort überzeugen und sorgte mit den Tennengauern im Herbst für viele Überraschungen. In der neuen Rubrik "Meine Top-Elf" stellt Christoph Hübl für die "Salzburger Nachrichten" nun sein persönliches Dream-Team vor.

Tor



David Schartner: Wir haben im Nachwuchs lange zusammengespielt, viele Jahre später haben sich unsere Wege in Neumarkt wieder gekreuzt. David gehört zu den besten Tormännern, mit denen ich gemeinsam in einem Team spielen durfte. Vor allem auf der Linie war er überragend und auch seine Ausstrahlung auf dem Platz war beeindruckend.

Verteidigung

Peter Urbanek: Ein unglaublicher linker Verteidiger, der mir einige Tore mustergültig vorbereitet hat. Wir haben miteinander große Spiele bei der Austria und bei Neumarkt bestritten. Peter zählt seit dem Studium zu meinen besten Freunden.

Leonhard Ettlmayr: Wir haben zusammen im Austria-Nachwuchs gespielt. Nach einigen Jahren in Seekirchen ist er auf die richtige Seite des Wallersees nach Neumarkt gewechselt. Ein überragender Innenverteidiger.

Mario Leitner: Schon als junger Spieler unglaublich intelligent. Mario wäre sicher Profi geworden, wenn er sich nicht so oft verletzt hätte.

Mittelfeld

Karim Onisiwo: Karim hatte die Qualität, ein Spiel allein entscheiden zu können. Bei unseren gemeinsamen Stationen, Neumarkt und Austria, hat man immer gemerkt, dass er unbedingt Profi werden will. Mit harter Arbeit hat er sich seinen Traum letztendlich über Umwege auch erfüllt.

Bernhard Huber-Rieder: Ein Mentalitätsmonster, der als zentraler Mittelfeldspieler die Defensive perfekt mit der Offensive verbindet.

Raimund Friedl: Ein unglaublicher Instinktfußballer, der in schwierigen Situationen fast immer die richtige Entscheidung trifft. Wir haben im Nachwuchs zuerst gegeneinander gespielt, hatten danach aber viele gemeinsame Stationen.

Michael Perlak: Ein sensationeller Kicker, der für mich als Stürmer extrem wichtig war. Er hat mit Anif und bei der Austria viele Tore aufgelegt.

Sturm

Philip Scherz: Seit unserer Zeit in Anif einer meiner besten Freunde. Wir haben uns im Sturm sehr gut ergänzt.

Patrick Mayer: Der beste Techniker, mit dem ich jemals zusammengespielt habe. Patrick hat viele Spiele im Alleingang entschieden. Ohne ihn hätten wir mit Neumarkt sicher einige Partien mehr verloren.

Thomas Goiginger: Einer der besten österreichischen Fußballer. Wir haben in Neumarkt zusammengespielt und man hat jeden Tag gemerkt, dass er unbedingt den Sprung in den Profibereich schaffen will. Thomas hat immer hart an sich gearbeitet und wurde davor belohnt.

Trainer

Thomas Hofer: In jungen Jahren hat mir Thomas Hofer sehr viel mitgegeben. Der beste Amateurtrainer in Salzburg, der immer genau gewusst hat, was die Mannschaft braucht.