Meine Top-Elf: Eidke Wintersteller präsentiert sein Dream-Team

In dieser Woche präsentiert mit Eidke Wintersteller der Aktuelle des Salzburg-Ligisten UFC Hallein sein Dream-Team. Der 58-Jährige zählt seit vielen Jahren zu den besten Trainern im Salzburger Unterhaus.

Tor

Gerhard Winkler: Als ältester Spieler beim FC Hallein war Gerhard der Papa der Mannschaft. Er hat die jungen Spieler angetrieben und bei Laune gehalten. Ein überragender Tormann.

Verteidiger

Florian Meier: Auf der rechten Abwehrseite beim UFC Hallein eine Bank. Schnell, athletisch und sehr intelligent auf dem Platz.

Kamil Cetin: Ein Heißsporn, aber sehr wichtig für jede Mannschaft. Sehr zweikampf- und kopfballstark. Er hat damals beim FC Hallein auch pro Jahr rund zehn Tore pro Saison erzielt.

Niko Vavrousek: Niko habe ich in jungen Jahren in Bischofshofen trainiert. Er hat als Youngster die Abwehr geführt und in jedem Spiel seine Qualität gezeigt.

Andreas Schnöll: Körperlich und technisch sehr stark. Für Adnet bereitet er mit seinen Freistößen nicht nur Tore vor, sondern erzielt auch einige.

Mittelfeld

Markus Grössinger: Markus habe ich bei der Grödig 1b ein halbes Jahr trainiert. Der schnellste Spieler, mit dem ich bisher zusammengearbeitet habe.

Hannes Höllbacher: Ein richtig starker zentraler Mittelfeldspieler, der ein Spiel sehr gut lesen konnte. War beim FC Hallein und in Adnet ein sehr wichtiger Spieler.

Fabio Ingolitsch: Er hat in Golling und Bischofshofen das Team geführt. Fabio hatte eine sehr gute Spielintelligenz und war zudem sehr torgefährlich.

Christoph Kendler: Eins gegen eins sehr stark und unglaublich schnell mit dem Ball.

Sturm

Fredi Zieher: Ein überragender Strafraumstürmer. Im Sechzehner hat er immer die richtige Entscheidung getroffen, leider hatte ich ihn beim SAK nur ein halbes Jahr.

Jasmin Jahic: Jasmin hatte einen unglaublichen linken Fuß. Technisch überragend und seine Freistöße waren immer gefährlich.