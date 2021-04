Meine Top-Elf: Thomas Hofer präsentiert sein Dream-Team

In dieser Woche präsentiert mit Thomas Hofer einer der erfolgreichsten Trainer in ganz Salzburg sein Dream-Team. Der 51-jährige Trainer feierte mit Anif zwei Meistertitel in der Regionalliga West und führte viele Unterhaus-Kicker in den Profibereich.

Unter Thomas Hofer entwickelte sich Anif zu einer der besten Mannschaften in der Regionalliga West. Die Flachgauer holten unter seiner Leitung zwei Meistertitel in der dritthöchsten Spielklasse. "Es war eine wunderschöne Zeit in Anif mit herausragenden Spielern", erklärt Hofer, der auch für Austria Salzburg und Vöcklamarkt als Coach tätig war. Seit seinem kurzen Intermezzo beim SAK ist der Tennengauer vereinslos. "Wenn das richtige Angebot kommt, dann bin ich natürlich wieder bereit." In der Rubrik "Meine Top-Elf" stellt Thomas Hofer für die "Salzburger Nachrichten" sein persönliches Dream-Team vor.



Tor

Stefan Ebner: Ein echter Gewinner-Typ, der eine super Einstellung hatte. Für das Profigeschäft haben ihm leider ein paar Zentimeter gefehlt. Trotzdem ein außergewöhnlicher Tormann.

SN/krugfoto/Krug Daniel Stefan Ebner: Zählte jahrelang zu den besten Tormännern im Unterhaus. Feierte mit Anif und Austria Salzburg große Erfolge, Ebner hat seine Karriere mittlerweile beendet.

Verteidigung

Josef Weberbauer: Seine Entwicklung spricht für sich. Er hat sich auch nach seinem Wechsel von Kuchl nach Anif in der Regionalliga sofort sehr gut zurechtgefunden und sich beim GAK zum Stammspieler entwickelt. Ich traue ihm auch den Sprung in die Bundesliga auf alle Fälle zu.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Josef Weberbauer: Schaffte über Anif den Sprung zum Zweitligisten GAK, wo er mittlerweile Stammspieler ist.

Christoph Kobleder: Nachdem Christoph bei Red Bull aussortiert wurde, hat er sich in Anif super weiterentwickelt. Er hat nach einem überragenden Jahr in Anif den Sprung ins Profigeschäft geschafft.

SN/krugfoto/Krug Daniel Christoph Kobleder: Nach vielen Jahren im Profifußball ist der Salzburger derzeit beim FC Lustenau (Vorarlbergliga) aktiv.

Stipe Vucur: Wir haben ihn als Mittelfeldspieler von Red Bull geholt, in Anif hat er sich dann zum Innenverteidiger entwickelt. Er hat danach eine super Karriere hingelegt. Ohne seine Verletzungen hätte er sicher noch mehr erreicht.

SN/krugfoto/Krug Daniel jun. Stipe Vucur: Der gebürtige Salzburger schaffte über Anif den Sprung ins Profigeschäft und ist derzeit beim deutschen Drittligisten Halle unter Vertrag.

Simon Sommer: Technisch überragend und eine Top-Einstellung. So einen Spieler wünscht sich jeder Trainer. Für den Profibereich hat ihm das Tempo gefehlt. Im Amateurbereich aber einer der besten Außenverteidiger.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Simon Sommer: Entwickelte sich in Anif und bei der Austria zu einem Top-Außenverteidiger. Mittlerweile für Friedburg aktiv.

Mittelfeld

René Zia: René habe ich in Anif und bei der Austria betreut. Er lebt Fußball und ist ein unglaublich intelligenter Spieler. Im Amateurbereich einer der besten Spieler, für weiter oben haben ihm ein paar Zentimeter gefehlt.

SN/krugfoto/Krug Daniel jun. René Zia zählt seit Jahren zu den besten Mittelfeldspielern in ganz Salzburg und dürfte im Sommer von Anif zur Austria wechseln.

Patrick Greil: Hat sich in Anif über die 1b in die Kampfmannschaft gekämpft und sich unter mir sehr gut entwickelt. Ihm schaut man beim Fußballspielen sehr gern zu. Obwohl Patrick ein Spätstarter ist, spielt er in der 2. Liga jetzt eine sehr gute Rolle.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Patrick Greil: Schaffte unter Thomas Hofer bei Anif den Sprung in die Regionalliga und kämpft derzeit mit Klagenfurt um den Bundesliga-Aufstieg.





Michael Perlak: Michael ist von der 2. Landesliga in die Regionalliga zu Anif gekommen. Er hat sich sensationell entwickelt und auch in der Bundesliga seine Klasse gezeigt. Alles in allem ein sensationeller Fußballer.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Michael Perlak: Nach erfolgreichen Stationen in Anif und bei der Austria zog es den Salzburger zum Bundesligisten Mattersburg. Seine Karriere lässt er nun in der Regionalliga Ost bei Mauerwerk ausklingen.

Sturm

Karim Onisiwo: Seine Laufbahn spricht für sich. Er hat sich vom Salzburger Unterhaus in die deutsche Bundesliga gekämpft. Man hat bei unseren Spielen mit Austria Salzburg gegen den FC Liefering schon gesehen, dass er mit Top-Spielern mithalten kann.

SN/krugfoto/Huebner Jan Karim Onisiwo: Nach Stationen bei Neumarkt, Straßwalchen und der Austria wechselte der Wiener nach Mattersburg. Nach starken Leistungen bei den Burgenländern klopfte Mainz an, wo er noch immer aktiv ist.

Manuel Krainz: Manuel war jahrelang in Eugendorf das Um und Auf, hat dann den Schritt nach Anif gewagt. Er hat alles, was ein guter Offensivspieler braucht. Er hätte auch länger im Profibereich spielen können, hat sich aber für seine berufliche Laufbahn entschieden.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Manuel Krainz: Nach einem kurzen Profiengagement bei BW Linz läuft der Mittelfeldspieler nun für Austria Salzburg auf.

Christoph Hübl: Ein Top-Spieler. Er hat aus seinen Möglichkeiten extrem viel gemacht. Ein torgefährlicher Stürmer, der aber immer für die Mannschaft gespielt hat. Christoph hat bei jedem Verein seine Tore erzielt und ist noch immer einer der besten Stürmer im ganzen Unterhaus.