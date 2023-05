Der Paarlauf an der Spitze der Salzburger Frauenliga geht weiter. Nachdem Titelverteidiger und Tabellenführer SG Tennengau am Samstag in Leogang mit 5:0 die Oberhand behalten hatte, zog Saalfelden am Sonntag mit einem 3:0 (2:0) bei Mondsee/Seekirchen nach.

BILD: SN/KRUGFOTO/KRUG DANIEL SEN. Nina Seethaler (SG Tennengau/r.) erzielte beim 5:0 gegen Leogang ihre Saisontore Nummer 18 und 19.

Erstmals im Frühjahr gab es keinen Kantersieg für die mit sechs US-Legionärinnen verstärkten Pinzgauerinnen. Das Team beklagt derzeit einige Ausfälle, zudem verletzte sich Hanna Lackner in Mondsee. Marlene Laßl im Tor der Gastgeberinnen verhinderte eine höhere Niederlage. Weiters spielten: Schladming - Hof 1:3. Tabelle: 1. Tennengau 32/14, 2. Saalfelden 29/14, 3. Eugendorf 22/12, 4. Mondsee/Seekirchen 15/13, 5. Hof 13/14, 6. Schladming 13/14, 7. Leogang 11/13.