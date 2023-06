Meisterfeier auf Mallorca? Ein Sieg fehlt UTC Bergheim noch

Der UTC Bergheim kann am Samstag (13 Uhr) in der abschließenden Landesligarunde mit einem Heimsieg gegen Anifs zweite Mannschaft den Tennis-Landesmeistertitel fixieren. Verfolger Eugendorf empfängt den Tabellendritten Niedernsill. Einen Bergheimer Patzer erwartet niemand. "Wir werden nicht in Bestbesetzung antreten, sind aber zuversichtlich", sagt der Mannschaftsführer des noch ungeschlagenen Tabellenführers, Marc Kittinger.

Für Kern des Teams wäre es der dritte Titel

Gefeiert wird nach einer starken Saison fix: Vier Tage Ballermann auf Mallorca in der kommenden Woche sind bereits gebucht. Die große Meisterfeier in Bergheim würde im August stattfinden. Es wäre der erste Landesligatitel für den Verein, der dritte für den Kern des Teams, der zwei Mal mit dem Post SV erfolgreich war. Und gerade auch jene Spieler, die seit Jahren unentgeltlich den Stamm bilden, neben Kittinger (11:1-Bilanz) sind das etwa Andreas Ebner (10:1) und Florian Linke (4:2), haben viel zum ersten Platz beigetragen. "Dass die eigenen Spieler viel am Platz stehen, war heuer ein Fokus", betont der Kapitän.

Auf eine Meisterfeier hofft auch Seekirchen. Der Spitzenreiter der Landesliga B hat es am Samstag (13) gegen Eben selbst in der Hand.