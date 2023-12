55. Meistertitel: Walser Ringer entthronen Inzing mit einer Machtdemonstration - Hrustanovic tritt mit Sieg ab

Dann kam es zum wichtigen Duell in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm. In der Vorwoche hatte Inzings Jakob Saurwein in beiden Stilarten Benedikt Huber bezwungen. Gegen den international erfolgreichen Ungarn Erik Torba war der Tiroler nun chancenlos - und danach angeschlagen. Ausgeglichener war der Kampf des zweiten Ungarn Erik Szilvassy gegen den starken Michael Wagner. Wie im Hinkampf hieß es am Ende aber 3:1 für den Walser Legionär. Und auch Christoph Burger ließ dann nichts anbrennen und krönte mit einem vorzeitigen 11:0-Erfolg gegen Wolfgang Norz eine Auftaktrunde, die für die Gäste kaum besser laufen hätte können.

Im Freistil war Inzing geschwächt - Ragginger fixiert den Titel

In Wals hatte man sich mit einem 17:12 im griechisch-römischen Stil noch den Ausgleich verdient. In Telfs ging die Runde mit 22:5 an den Rekordmeister, der damit mit einer 51:34-Führung in die sieben Freistilduelle ging. In diesen sind prinzipiell die Inzinger in der Favoritenrolle. Also ein trügerischer Vorsprung? Nicht an diesem Tag. Denn Cikel stand im Freistil nicht Misakyan gegenüber, sondern einem Nachwuchsringer. Cikel gewann flott 12:0 und stellte damit auf 55:34. Nun fehlte den Walsern nur mehr ein Sieg. Und diesen holte Aushängeschild Ragginger, der in der für ihn ungewohnten Disziplin einen knappen Sieg erkämpfte. Damit war Wals nicht mehr einzuholen.



Hrustanovic beendet Karriere mit einem Sieg

Gabriel Janatsch erhöhte blitzschnell. Auch Turpal Jakiev verkaufte sich gegen Inzings Topmann Benjamin Greil gut, doch der Tiroler zeigte dem Publikum noch einen Schultersieg. Danach musste Saurwein gegen Huber wegen einer Verletzung aus dem ersten Kampf aufgeben. Ein Highlight fehlte noch: Der zweifache Olympiateilnehmer Amer Hrustanovic stand wohl zum letzten Mal auf der Bundesliga-Matte. Der Routinier, der längst mehr Trainer als aktiver Ringer ist, feierte in einer Defensivschlacht gegen Lukas Gastl einen hart erkämpften 2:1-Sieg. Danach zog er noch auf der Matte die Schuhe aus und beendete damit seine herausragende Laufbahn. Da erhoben sich auch die Tiroler in der Halle. Zum Drüberstreuen gewann noch Zukunftshoffnung Muhamed Bektemirov sein Duell vorzeitig und stellte auf 44:11 im Rückkampf und damit 73:40 im Finale.