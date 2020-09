Melzer soll Tennisfest in St. Johann krönen

Die Gastgeber des Bundesliga-Finalturniers hoffen auf ihren Topstar. Der Rekordnationalspieler wäre einer von vielen prominenten Namen.

Von New York über Kitzbühel und Rom nach St. Johann - so soll der Turnierplan von Österreichs Rekordnationalspieler Jürgen Melzer aussehen. Zumindest, wenn es nach den Wünschen der Pongauer geht. Als Gastgeber des Finalturniers der Tennis-Bundesliga 35 muss das Team um Legionär Jaroslav Pospisil und Kapitän Christoph Illmer hoffen, dass Melzer am Freitag im Doppel-Viertelfinale des Millionenturniers in Rom verliert. Dann würde der Topstar St. Johann im Bundesliga-Halbfinale gegen Hartberg am Samstag (13 Uhr) anführen.

"Mit Jürgen sind wir Favorit, ohne ihn zumindest nicht chancenlos. So oder so erwarten wir ein Tennisfest. Der mit Jürgen mögliche Meistertitel wäre natürlich die Krönung", sagt Illmer, der zudem auf den Heimvorteil, die Ex-Doppel-Weltklassespieler Julian Knowle und Christopher Kas baut. Letzterer macht Pospisil den Legionärsplatz frei und und fungiert als Coach und Moderator. Zudem scheut der Club keine Mühen, um trotz der verschärften Coronamaßnahmen für einen perfekten Event zu sorgen. "Wir haben mit getrennten Zuschauerbereichen und in der Gastronomie vorgesorgt, dass jeder ein sicheres Tennis-Highlight erlebt", sagt Präsident Harald Brandstätter.

Bereits am Freitagabend greifen die Topspieler und Sportprominenz wie Thomas Geierspichler und Andreas Prommegger beim Pro/Am-Turnier zum Schläger. Am Samstag um 9.30 Uhr steigt das erste Halbfinale zwischen Neudörfl (mit dem deutschen Ex-Top-20-Spieler Florian Mayer) und Colony Wien, am Sonntag (11) das Finale.