Messe, ade - Austria nimmt neuen Standort ins Visier

Die Stadtpolitik lehnt das Stadionprojekt auf dem Messegelände weiterhin strikt ab, der Fußball-Regionalligist Austria Salzburg erhofft sich an einem anderen Standort bessere Chancen.

Während seine Mannschaft am Montag in die letzte Trainingswoche vor dem Frühjahrsauftakt in der Westliga startet, kämpft Austria-Präsident Claus Salzmann weiterhin für eine neue Heimstätte. Das gewünschte Stadionprojekt auf dem Messegelände scheint seit vergangener Woche wohl endgültig vom Tisch zu sein. Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner hat im SN-Sporttalk (unter www.sn.at/live in voller Länger abrufbar) noch einmal bekräftigt, dass an diesem Standort kein Stadion gebaut werden kann. "So leid es mir tut, es ist einfach nicht möglich", sagte Preuner in der ...