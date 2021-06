Michael Walkner führt "Italien-Cup" an

Der Gaißauer Hard-Enduro-Fahrer gewann nicht nur die zweite Runde der italienischen Meisterschaft, sondern führt nun auch in der Gesamtwertung.

Die Region Abruzzen empfing kürzlich ca. 140 italienische und internationale Extrem-Enduro-Spezialisten: Am 20. Juni fand in Bussi sul Tirino die zweite Runde zur "Campionato Italiano Enduro Estremo", der italienischen Hard-Enduro-Meisterschaft, statt. Neben den stärksten italienischen Fahrern waren auch, wie schon beim ersten Rennen in San Remo, einige Spitzenfahrer der WM am Start, ebenso wie der Gaißauer Hard-Enduro-Spezialist Michael Walkner.

Der fast neun Kilometer lange Rundkurs mit Namen von Gebieten wie dem "Terripatorio", einem steilen, steinigen und zerklüfteten Streckenabschnitt, ...