Michaela Portenkirchner: Sky-Marathon-Siegerin mit drei gerissenen Bändern

Die 27-jährige Mittersillerin ist hart im Nehmen. Beim "Saalbach Trail & Skyrace" gewann sie trotz eines schmerzhaften Zwischenfalls den "13 Summits Sky Marathon". Der Aufstieg der Trailrunnerin, die erst mit Start der Corona-Pandemie den Outdoor-Sport für sich entdeckte, ist äußerst rasant.

Das gipfelreiche "Saalbach Trail & Skyrace" fand am Wochenende zum neunten Mal statt. 351 Athlet/-innen aus 15 Nationen (neuer Teilnehmerrekord) zeigten in sechs Disziplinen unglaubliche Ausdauer-Leistungen.

Die Königsdisziplin, den "13 Summits Sky Marathon" (47 Kilometer; 3500 Höhenmeter), entschied bei den Damen die Mittersillerin Michaela Portenkirchner für sich. Sie spulte die Distanz in 7:47:34 Stunden ab - und das, obwohl sie bei Kilometer 33 "blöd umknackste. Ich bin dann viel gegangen, wollte aber unbedingt durchbeißen." Die spätere Diagnose bedeutete einen Dämpfer in ihren Ambitionen: drei Bänderrisse im Sprunggelenk. Weshalb es erst einmal heißt: Ruhe geben statt Gipfelstreben. "Bitter, weil ich eigentlich in einem Monat in Adamello einen 100-km-Ultra-Trail geplant habe. Laut Ärzten schaut es mit meinem Antreten nicht gut aus. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt", sagt die Trailrunnerin, die im UKH Salzburg als OP-Schwester tätig ist.



Die Corona-Pandemie brachte sie auf Touren

Die Liebe zum Laufsport in den Bergen hat sie erst in den Anfangszeiten der Covid-19-Pandemie im Sommer 2020 für sich entdeckt: "Davor bin ich schon sportlich gewesen, aber hauptsächlich ins Fitnessstudio gegangen." Durch die dortigen Corona-Einschränkungen hat sie plötzlich das Outdoor-Fieber gepackt. Dass sie einen derart rasanten Aufstieg im Trailrunning hinlegt, daran wagte sie anfangs nicht einmal zu denken. "Ich habe Ultra-Trailrunner auf Instagram verfolgt und mir gedacht: ,Das ist unmenschlich'."

Heute spult die 27-Jährige selbst regelmäßig Distanzen ab, die für einen durchschnittlichen Hobbysportler allein auf dem Papier schon verrückt erscheinen. Bei ihrem Wettkampf-Debüt Ende Juli 2022 wurde sie auf Anhieb Dritte beim Großglockner Trail über 57 Kilometer und 3460 Höhenmeter. Heuer entschied sie den "Mozart Ultra" in Fuschl am See (83,1 Kilometer; 5034 Höhenmeter) bei den Frauen für sich. Und bei ihrem ersten 100-km-Rennen, dem "Eiger Ultra-Trail" in der Schweiz (103,7 Kilometer; 6542 Höhenmeter) landete sie auf Rang acht. "In jedem dieser langen Rennen gewinnt man sehr viel an Erfahrung. Es ist auch eine unglaubliche Kopfsache und ernährungstechnisch eine große Herausforderung. Mir taugt's extrem - ich will international künftig regelmäßig vorne mitlaufen."

Unter den Pinzgauer Langstrecken-Assen weiters bärenstark in Saalbach: der Taxenbacher Martin Unterhofer kam bei der "6-Stunden-Challenge" als einer von drei Athleten auf über 5000 Höhenmeter und wurde Zweiter.