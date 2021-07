"Mini-Reform" im Fußball-Unterhaus beschlossen

Der Salzburger Fußballverband hat am Mittwoch die Weichen für die nahe Zukunft im Unterhaus gestellt. Der SFV-Vorstand hat beschlossen, dass es in der kommenden Spielzeit in allen Klassen nur Auf-, aber keine Absteiger geben wird. Zudem wird die Regionalliga Salzburg ab 2022/23 nicht mehr mit zehn, sondern mit zwölf Teams gespielt werden. Während diese Änderungen einstimmig beschlossen wurden, sorgte die Zukunft der 1b-Teams für Unmut bei vielen Klassenobmännern. Die zweiten Teams der Salzburg-Ligisten werden nicht, wie ursprünglich vorgesehen, ab der ...