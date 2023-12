Mission Aufstieg: Stanislav Stevic übernimmt Traineramt in Hallein

Der 49-Jährige soll die 1b-Mannschaft im Frühjahr noch zum Meistertitel führen.

Salzburg-Ligist Hallein verfolgt auch mit seiner zweiten Mannschaft große Ziele. Ein Punkt fehlt in der 2. Klasse Nord B auf den Tabellenführer Elsbethen. Im Frühjahr sollen die UFC-Kicker unter einer neuen Führung noch am Lokalrivalen vorbeiziehen. Stanislav Stevic übernimmt den Posten des Cheftrainers. Ihm stehen Vajo Zaric, als Trauzeuge der Vermittler nach Hallein, und Önder Esatbeyoglu als Co-Trainer zur Seite.

Hallein 1b peilt Aufstieg an

"Mit dieser Verpflichtung setzen wir ein Zeichen. Wir sind froh, dass er nach Hallein kommt. Unser Team ist gut. Er kann hier junge Spieler weiterentwickeln", sagt Sportchef David König, der Stevic als mehrfachen Meistertrainer preist. Tatsächlich hat der 49-Jährige in der jüngeren Vergangenheit den ATSV Salzburg erstmals in die 1. Landesliga (2023) und Thalgau erstmals in die Salzburger Liga (2018) geführt. Zu Beginn seiner Trainerkarriere bescherte der begnadete Kicker (und Sänger) 2013 auch Palting/Seeham in Oberösterreich einen Aufstieg.

"Hallein ist auf einem guten Weg"

In Hallein hat Stevic, dessen Amtszeit beim Stadtclub ATSV zuletzt ein unrühmliches Ende genommen hatte, vorerst für ein halbes Jahr zugesagt. "Die Philosophie des Vereins ist gut, die Begeisterung groß. Hallein ist auf einem guten Weg. Das Ziel ist der Aufstieg", sagt Neo-Coach Stevic. Er sieht Potenzial. "Dass eine 1b-Mannschaft einen Kader von 20 Spielern hat, ist heute nicht mehr selbstverständlich. Hier gibt es junge Spieler zum Entwickeln."