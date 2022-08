Mission Titelverteidigung: St. Johann zeigt Auftaktkrimi mit gutem Ende

Pongauer Meisterteam startet erfolgreich in die neue Saison der Bundesliga +35.

Der TC St. Johann ist mit einem knappen Heimsieg in das Projekt Titelverteidigung in der Bundesliga +35 gestartet. Beim 4:3-Erfolg über Klosterneuburg hatten die Pongauer, die wieder Ausrichter des Finalturniers sind, aber äußerst hart zu kämpfen. Mit zwei gewonnenen Doppeln sicherten sich die Hausherren nach einem 2:3-Rückstand noch den Sieg.

Vier der fünf Einzel auf Augenhöhe

In den Einzeln setzte sich nur St. Johanns Nummer eins Jaroslav Pospisil klar durch. Der Tscheche schlug Michael Weinbacher 6:1, 6:0. Die anderen vier Duelle gingen in das Champions Tiebreak, wobei nur Maximilian Wimmer für die Pongauer punkten konnte. Gerald Kamitz, Christoph Illmer und Patrick Wölfler mussten sich in der Entscheidung knapp geschlagen geben.

Pongauer im Doppel nicht zu schlagen

Weil sowohl Pospisil/Illmer als auch Kamitz/Wimmer in den Doppeln danach nichts anbrennen ließen und jeweils in zwei Sätzen siegten, jubelten am Ende die St. Johanner. Im Parallelspiel der Gruppe A gewann auch Mitfavorit Colony Wien 4:3. Pospisil und Co. empfangen am kommenden Samstag nun dessen knapp unterlegenen Gegner Auhof.