"Mister Pferdesport" Josef Göllner ist gestorben

Der 53-Jährige verstarb in Salzburg an einem Herzinfarkt.

Die österreichische Reitsportgemeinde ist tief getroffen: Josef "Sepp" Göllner ist am Montagmorgen in Salzburg an einem Herzinfarkt gestorben. Sofort eingeleitete Reanimationsversuche blieben beim 53-Jährigen erfolglos.

Zum Pferdesport kam Josef Göllner über seine Frau Doris, die begeisterte Dressurreiterin war. Sepp Göllner pachtete die Anlage des ansässigen Reitvereins in Lamprechtshausen und veranstaltete im Mai 2005 das erste Dressurturnier. Recht schnell veranstaltete der Pferdenarr und Geschäftsmann immer mehr Dressur- und Springturniere auf nationaler und internationaler Ebene. Im Jahr 2006 begründete er ...