Mit 16 Jahren schon reif für die Bundesliga

Salzburgs Handball-Toptalent Thomas Wagner wechselt nach drei Jahren in der Talenteschmiede des SC Magdeburg ins Schwazer Männerteam.

Kommende Saison will er sich bei Schwaz in der heimischen Bundesliga durchsetzen.

Am Donnerstag hieß es für Thomas Wagner noch einmal zurück zu den Wurzeln. Bei seinem kurzen Heimaturlaub in Salzburg ging es für den 16-Jährigen am Abend mit Papa Herbert und Bruder Christian ins Training des UHC Salzburg. Während die von seinem Vater gecoachten ehemaligen Mannschaftskollegen mittlerweile in Österreichs zweiter Handball-Liga spielen, wird er selbst künftig in der obersten heimischen Spielklasse auflaufen. Nach drei Jahren in Deutschland hat Wagner für die kommende Saison beim Bundesligisten Schwaz angeheuert.

Mit 13 Jahren war das Salzburger Toptalent in die Nachwuchsschmiede des SC Magdeburg gewechselt. Nicht nur aufgrund seines Alters tat er sich anfangs schwer. "Die erste Saison ist wegen Corona ausgefallen, da habe ich noch viel zu Hause trainiert. Im zweiten Jahr habe ich mir den Finger gebrochen und deshalb viele Spiele versäumt", erinnert sich Wagner. Die vergangene Saison brachte zwar mit dem Vizetitel im Deutschland-Cup mit der Landesauswahl von Sachsen-Anhalt und dem Champions-League-Sieg des Stammvereins große sportliche Höhepunkte, "aber als Österreicher habe ich es zunehmend schwerer gehabt, weil sie mehr auf den heimischen Nachwuchs gesetzt haben".

Nach einem Probetraining bei Schwaz entschloss er sich, den Sprung aus der deutschen Jugend direkt in Österreichs Männerhandball zu wagen. "Die haben mich gleich super aufgenommen. Auch wenn es in der Defensive allein wegen des Gewichtsunterschieds recht anspruchsvoll ist, glaube ich schon, dass ich da mithalten und eine gute Rolle spielen kann", meint der 1,87 Meter große Rückraumspieler.

Nach ein paar Tagen in Salzburg geht es für ihn gleich weiter zum Jugendnationalteam, mit dem er nach einem kurzen Trainingslager ein Vierländerturnier in der Slowakei bestreitet.