"Mit 60 höre ich beim Stier auf"

Christian Sommer wagte sich mit 54 Jahren nochmals aufs Hallenparkett.

Während viele seiner Weggefährten den Salzburger Stier nur mehr von der Tribüne aus beobachten, streifte Christian Sommer am Freitag wieder das Trikot über. Mit dem Außenseiter ASV Taxham (2. Klasse Nord A) nahm der 54-Jährige die Zwischenrunden-Qualifikation ins Visier. "Wenn ich mitspiele, dann nehme ich die Sache nicht locker. Ich bin trotz meines Alters noch immer sehr ehrgeizig", erklärt Sommer, dessen Sohn Simon am Donnerstag mit Titelverteidiger SAK souverän in die nächste Runde aufgestiegen ist.

Nach Niederlagen gegen den FC Hallein (1:3), Henndorf (2:3) und Kuchl (0:5) musste Sommer mit Taxham bereits nach der Vorrunde die Segel streichen. Der Oldie kann aber trotzdem auf eine erfolgreiche "Stier-Karriere" zurückblicken. Bei der zweiten Auflage des Traditionsturniers im Jahr 1983 feierte er mit dem ASV sein Debüt. Zwei Jahre später konnte Sommer mit der U21 von Austria Salzburg den Siegerpokal in die Höhe stemmen. Sein persönliches Highlight erlebte der Stadt-Salzburger 1990, als er sich mit 16 Treffern die Torjägerkrone sicherte. "Ich verbinde mit dem Stier sehr schöne Erinnerungen und nehme immer noch sehr gern an diesem Turnier teil", betont Sommer, der trotz seiner 54 Jahre heuer nicht als der älteste Spieler des Turniers in die Geschichte eingehen wird. Helmut Wierer stand im vergangenen Jahr mit 58 Jahren noch für den Veranstalter Leopoldskron auf dem Parkett der Sporthalle Alpenstraße. Geht der Plan von Sommer auf, dann wird er diesen Rekord aber noch brechen: "Mir geht es körperlich sehr gut und ich denke noch nicht ans Karriereende. Mein Ziel ist es, mit 60 Jahren beim Stier aufzuhören."

Warum der ehemalige Westliga-Kicker körperlich immer noch in der Lage ist, in der Halle und auch auf dem Rasen für Taxham aufzulaufen, kann Sommer leicht erklären: "Ich betreibe in der Woche drei, vier Mal Sport, rauche nicht und trinke wenig Alkohol." Eine Pause steht für den Oldie auch am Tag nach seinem Stier-Auftritt nicht auf dem Programm. "Da werde ich eine Runde laufen gehen und mich danach in der Sauna erholen."