Mit einer Medaille zu Olympia? Sylvia Steiner ist zuversichtlich - Shanna Tureczek war nervös

Der erste Salzburger Auftritt bei den Europaspielen in Krakau verlief nicht ganz nach Wunsch. Macht es Weltmeisterin Steiner besser?

Noch vor der feierlichen Eröffnung der Europaspiele in Krakau am Mittwochabend hat die Salzburger Stabhochspringerin Shanna Tureczek ihren Bewerb absolviert. Die 19-Jährige aus Faistenau kam nicht an ihre kürzlich aufgestellte Bestleistung von 3,90 Metern heran. 30 Zentimeter weniger reichten zum zweiten Platz in der dritten Liga. "Das Ziel hat sie damit erreicht, aber die Leistung war nicht wie erhofft", erklärt Trainer Richard Marschal, der das U23-EM-Limit von 4,05 Metern im Visier hatte. "Shanna war brutal nervös. Das war eine wichtige internationale Erfahrung."

Am Donnerstag greift neben den Leichtathletinnen Inge Grünwald und Katharina Pesendorfer - Laurenz Waldbauer muss verletzt passen - auch die Sportschützin Sylvia Steiner ins Geschehen ein. Die Olympiateilnehmerin von Tokio und amtierende Mixed-Weltmeisterin zählt als Nummer 21 der Weltrangliste im Einzel mit der 10-Meter-Luftpistole zu den Titelanwärterinnen. "Meine Ziele sind eine Medaille und ein Quotenplatz", sagt Steiner. Die bestplatzierte noch nicht für Olympia qualifizierte Schützin erhält einen Startplatz für die Sommerspiele 2024 in Paris. Die 41-Jährige aus St. Johann, die am Freitag noch im Mixed antreten wird, fühlt sich gewappnet. "Das Training war nicht so schlecht. Mal schauen, was rauskommt..."