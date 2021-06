Mit Flugzeug abgestürzt: Salzburger Sport trauert um Thomas Klochan

Bei einem Flugzeugabsturz in Thüringen ist der frühere HSZ-Vizekommandant und Fußballtrainer Thomas Klochan am Mittwoch tödlich verunglückt.

Bestürzung herrscht in der Salzburger Sportszene. Thomas Klochan, langjähriger stellvertretender Kommandant des Heeressportzentrums Salzburg und Fußballtrainer bei mehreren Vereinen, ist am Mittwochnachmittag bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Klochan wurde 48 Jahre alt. Laut Medienberichten ereignete sich das Unglück in Gefell (Saale-Orla-Kreis). Das Kleinflugzeug dürfte im dichten Nebel mit einer Windkraftanlage kollidiert sein. Ob Klochan allein unterwegs war, konnte laut den Behörden vorerst nicht bestätigt werden. Das ULSZ Rif und der SV Austria Salzburg bekundeten auf ihren Social-Media-Kanälen ihre Trauer.

Berufsoffizier Klochan war im HSZ von 2003 bis 2015 Ansprechperson für zahlreiche Spitzensportler, darunter Judoka Ludwig Paischer, Skisprung-Weltcupsieger Stefan Kraft, Kombinierer Bernhard Gruber oder Karateka Alisa Buchinger. Außerdem betreute der Inhaber der UEFA-A-Lizenz als Torwart- und Assistenztrainer unter anderem die Fußballer von SV Grödig, Austria Salzburg und Henndorf. Mit der Austria war er 2015 als Co-Trainer von Jörn Andersen am Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse beteiligt. Zuletzt arbeitete der gebürtige Innviertler als Jurist im Sportministerium und in der Finanzverwaltung.