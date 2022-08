Mit ihren gezielten Schlägen gewann Stella die World Games

Die 23-jährige Taxhamerin Stella Hemetsberger ist im Kickboxen Weltklasse. Das bewies die Polizeischülerin mit dem Sieg in ihrer Klasse bei den World Games im amerikanischen Birmingham.

Was Stella Hemetsberger macht, macht sie mit vollem Einsatz und Elan. Egal ob in ihrem Beruf oder in ihrem Sport, dem Kickboxen. Die 23-jährige Taxhamerin hatte bereits vor dem Beginn der World Games, den Spielen für nicht-olympische Sportarten, ihr klares Ziel formuliert: "Ich fliege in die USA, um dort auch zu gewinnen", sagte sie selbstbewusst.

Gesagt, getan. Die Taxhamerin boxte sich in der Klasse bis 60 Kilogramm ins Finale. Dort traf sie auf die Topfavoritin Milana Bjelogrlic. Die ...