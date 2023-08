Mit neuem Team trifft der UTTC gleich auf seinen Ex-Star

Brisanter Bundesliga-Auftakt für Salzburger Bundesligisten. Kuchler starten in Baden.

Koyo Kanamitsu kehr zurück an seine alte Wirkungsstätte.

Amirreza Abbasi und Abdel-Kader Salifou wollen den UTTC erneut in die Medaillenränge führen.

Vier Saisonen lang hat Koyo Kanamitsu den UTTC in der Tischtennisbundesliga angeführt. Mit seinen starken Leistungen hat sich der Japaner aber auch für andere Teams interessant gemacht. Dem Angebot aus Stockerau konnte er schließlich nicht widerstehen. Kanamitsu war aber nicht der einzige Spieler, den die Salzburger im Sommer verloren haben. Auch Michael Trink (berufliche Gründe) und Francisco Sanchi (Wechsel in die höchste italienische Liga) verließen den Verein.

Damit geht der UTTC komplett neu aufgestellt in die am Freitag startende Saison. Das neue Topduo bilden der routinierte Franzose Abdel-Kader Salifou und der Iraner Amirreza Abbasi. Den dritten Platz teilen sich die Teenager Tomás Sanchi und Kazuki Yoshiyama, beide Brüder von Ex-Spielern. "Als Team sind wir noch stärker geworden", sagt Langzeitobmann Günther Höllbacher. Wie viel stärker, wird sich am Freitag (18.30 Uhr) zeigen, wenn mit Stockerau Ex-Star Kanamitsu ins Sportzentrum Mitte zurückkehrt.

Während der UTTC den Einzug ins Halbfinale anvisiert, steht für die mit zwei Ägyptern verstärkten Kuchler der Klassenerhalt im Fokus. Die Tennengauer legen am Freitag in Baden los.