Mit Selbstvertrauen ins Abenteuer Europacup

Die Volleyball-Damen der PSVBG Salzburg wollen zu Hause Dukla Liberec überraschen. Zuversichtlich stimmt die gute Chemie im Team.

Viel besser hätte die neue Saison für die Volleyball-Damen der PSVBG bisher nicht laufen können. Fünf der ersten sechs Spiele haben die Salzburgerinnen gewonnen − zuletzt ließ man am Sonntag dem zuvor noch ungeschlagenen Bundesliga-Spitzenreiter VC Tirol mit 3:0 in Rif keine Chance.

"Das war unser bestes Saisonspiel. Allerdings haben wir nach dem Match nicht einmal die Zeit gehabt, uns richtig über den Sieg zu freuen", erklärt Trainer Ulrich Sernow. Denn mit dem Europacup-Heimspiel gegen Dukla Liberec steht am Mittwoch (19.30 Uhr) in Rif gleich das nächste Highlight auf dem Programm.

"Wir haben sie auf Videos studiert. Das ist eine äußerst spielstarke Mannschaft und gegen uns sicher Favorit. Mit dem klaren Sieg über Tirol haben wir aber Selbstvertrauen getankt. Jetzt wollen wir vor eigenem Publikum auch Liberec überraschen", kündigt der Coach an.

Zuversichtlich stimmt ihn neben den jüngsten Leistungen in der Liga vor allem die gute Stimmung in der Mannschaft, von der auch Ingrida Zauere zu berichten weiß. "Irgendwie ist die Chemie in der Mannschaft jetzt besser. Es fühlt sich an, also ob nun jede die andere besser macht", erzählt die Kapitänin. "Diese Saison macht es noch mehr Spaß, hier Volleyball zu spielen", bestätigt Mittelblockerin Paige Hill.