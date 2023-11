Der Führungsspieler fehlte dem Basketball-Zweitligisten bereits bei der Heimniederlage am Samstag.

Die BBU Salzburg hat am Samstag die dritte Niederlage in Serie in der 2. Basketball-Bundesliga kassiert. Beim 57:84 (41:47) gegen Vienna United in der Sporthalle Alpenstraße war das Fehlen der Mannschaftsstützen Thomas Buchegger (verletzt), Robert Becker, Luka Kamber (beide krank) ...