Mittersillerin erzielte in acht Minuten einen Hattrick fürs Nationalteam

Und das sogar "lupenrein". Damit sorgte die Mittersillerin Stefanie Enzinger beim 8:0-Sieg gegen Luxemburg für eine Premiere im österreichischen Fußballnationalteam der Frauen.

Diesen emotionalen Auftritt wird Stefanie Enzinger wohl nicht so schnell vergessen. Die Mittersillerin (31) legte am 30. November mit drei Treffern den Grundstein für den österreichischen 8:0-Erfolg beim WM-Quali-Spiel in Luxemburg. Zwischen der 16. und der 23. Minute drehte sie drei Mal zum Torjubel ab. Es war der erste lupenreine Hattrick in der Geschichte des Frauen-Nationalteams.

Überschattet wurde die Begegnung aber von einer schweren Verletzung von Teamkollegin Virginia Kirchberger, die in der Anfangsphase einen Schien- und Wadenbeinbruch erlitt ...