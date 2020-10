Motocross-Pilot Marcel Stauffer kürt sich zum Doppel-Staatsmeister

Motocross-Pilot Marcel Stauffer konnte seinen Staatsmeistertitel in der MX2-Klasse verteidigen. Der Nußdorfer deklassierte die Konkurrenz.

Es ist vollbracht. Motocross-Pilot Marcel Stauffer sicherte sich beim Saisonfinale im niederösterreichischen Hochneukirchen seinen zweiten Staatsmeistertitel in Folge. Der Nußdorfer konnte mit einer überragenden Leistung bei den beiden letzten Rennen am Wochenende seinen Titel aus der Vorsaison in souveräner Manier erfolgreich verteidigen.

Verlief der Saisonstart für den 19-Jährigen mit einem dritten und zwei zweiten Plätzen noch schleppend, konnte Stauffer die restlichen drei Saisonrennen in der MX2-Klasse allesamt für sich entscheiden. Aufgrund der Coronapandemie musste die Saison stark verkürzt ...