18-jähriger Bramberger will heuer auch bei der WM aufzeigen.

Den Gewinn seines ersten größeren Titels auf dem Motorschlitten hat Elias Bacher auch ein wenig der Coronapandemie zu verdanken. Da die Central Europe Snowcross Trophy 2020 bereits nach zwei Veranstaltungen abgebrochen werden musste, schlugen die sechs Siege, die der 18-jährige Bramberger zuvor bei den Heimrennen in Neukirchen gefeiert hatte, voll zu Buche. Damit entschied er als jüngster Teilnehmer die Elite-Klasse der Zentraleuropameisterschaft für sich. Den Siegespokal bekam er dann relativ unglamourös per Post zugeschickt.

Die perfekte Beherrschung eines Snowmobils ist Bacher dabei quasi in die Wiege gelegt worden. Denn Vater Harald verkauft nicht nur die Gefährte, sondern ist auch selbst über Jahre Rennen gefahren. Dennoch hatte Elias lange auch eine Karriere als Fußballer verfolgt und war sogar in die Akademie der SV Ried aufgenommen worden. Dort hielt er es allerdings nur eineinhalb Jahre aus, ehe er im elterlichen Betrieb eine Schlosserlehre begann und voll auf den Motorschlitten umstieg.

Um seinen Vorjahreserfolg heuer bestätigen zu können, hat sich Bacher im Sommer mit intensiven Motocross-Sessions vorbereitet. Seit dem Herbst trainiert er wieder mit dem Snowmobil am Gletscher. Der Saisonstart ist für Ende Jänner im Schweizer Les Mosses geplant. Zudem will Bacher erstmals an der WM teilnehmen, die Anfang April in Finnland über die Bühne gehen soll.