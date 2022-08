12-jähriger Salzburger raste erstmals aufs Mini-GP-Podest

Fabian Beitschek wurde bei seinem Heimrennen im Fahrtechnik-Zentrum Saalfelden Dritter.

Die jungen Motorrad-Talente der MiniGP-Austria-Serie zeigten am Samstag im Fahrtechnik-Zentrum Saalfelden ihr Können. Der Salzburger Fabian Beitschek nützte dabei seinen Heimvorteil, um im ersten Rennen als Dritter seinen ersten Podestplatz einzufahren. "Ein tolles Gefühl, dass mir gerade hier in Saalfelden der Sprung auf das Podium gelingt", freute sich der 12-Jährige. An der Spitze gelang dem Tiroler Tobias Kitzbichler sein erster Saisonsieg. Im zweiten Rennen musste er sich dann aber wieder dem deutschen Seriensieger Fynn Kratochwil geschlagen, der nun bereits sechs von acht Rennen gewonnen hat.

Motorsportlegende Gustl Auinger, der die Serie als Schirmherr unterstützt, war jedenfalls von den jungen Talenten begeistert. "Ein großes Lob an alle Talente, die heute hier in Salzburg am Start waren. Die Verhältnisse bei beiden Rennläufen im Regen waren sehr schwierig, trotzdem haben die Mädchen und Burschen hochspannende Rennen abgeliefert", erklärte der 67-Jährige.