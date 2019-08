Vom achten Platz gestartet erkämpfte sich Philipp Eng im ersten DTM-Rennen am Lausitzring noch Rang fünf.

Einen aufregenden Renntag mit vielen Positionswechseln erlebte BMW-Pilot Philipp Eng am Samstag am Lausitzring. Der von Platz acht gestartete Walser lag zwischenzeitlich sogar schon auf Rang drei, fiel nach seinem Boxenstopp aber wieder zurück und kam letztlich als Fünfter ins Ziel.

Durch einen starken Start machte Eng bereits in der ersten Kurven zwei Plätze gut. Der Ausfall des Meisterschaftsführenden Rene Rast brachte ihn noch einen weiteren Rang nach vorn. Als er in der 15. Runde zum Boxenstopp fuhr, lag Eng bereits auf Platz drei. Die Boxengasse verließ der 29-Jährige dann etwas verspätet, da er bei der Ausfahrt noch einmal bremsen musste, um den von hinten kommenden Pietro Fittipaldi nicht zu gefährden. In der folgenden Runde zog er dann jedoch am Italiener vorbei. Zudem überholte er wenig später auch noch den Franzosen Loïc Duval. Damit lag Eng, nachdem alle Fahrer ihre Boxenstopps absolviert hatten, auf Rang fünf und hielt diese Position trotz heftiger Angriffe von Duval bis zur Zielflagge.

Das reichte dem Salzburger, um in der DTM-Gesamtwertung mit insgesamt 139 Punkten Rang vier zu halten. Ferdinand von Habsburg kam im Aston Martin über Rang 15 nicht hinaus und ist damit nach wie vor 18. und Letzter der Fahrerwertung.

Sieger wurde der Schweizer Nico Müller im Audi vor seinen Markenkollegen Robin Frijns aus den Niederlanden und Mike Rockenfeller aus Deutschland. Durch den zweiten Saisonerfolg verkürzte Müller (195) den Rückstand auf den führenden Rast (209) auf 14 Punkte. Der Deutsche war zwar Schnellster im Qualifying, blieb aber bereits in der Anfangsphase des Rennens wegen eines technischen Defekts an seinem Audi liegen.

Am Sonntag findet das nächste DTM-Lauf am Lausitzring statt, es ist der insgesamt 500. der Serie seit der Gründung 1984.