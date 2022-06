"Einfach verhext" − Neubauer erneut am Weg zum Sieg ausgefallen

Dem Salzburger blieb bei der Rallye St. Veit sein bisheriges Pech treu.

Es soll heuer einfach nicht sein bei Hermann Neubauer. Auch auf der vierten Station der Rallye-ÖM in St. Veit fuhr der Lungauer lange um den Sieg mit. Am Ende jubelte aber wieder Simon Wagner, während Neubauer sein bisherigen Pech kaum fassen konnte. Hatte ihm zuletzt bei der Hartberg-Rallye nur eine Zehntelsekunde auf den Titelverteidiger gefehlt, musste er diesmal den Sieg vor Augen nach einem eigentlich harmlosen Unfall aufgeben.

Dabei hatte die Rallye für Neubauer so gut begonnen. Beim Auftakt am Freitag nahm er Wagner schon einmal neun Zehntelsekunden ab. Der Staatsmeister schlug zwar in der ersten Samstagsprüfung zurück, danach hatte aber der Lungauer stets die Nase vorn. Und als Wagner auf der sechsten Sonderprüfung nach einem Startproblem auch noch eine Strafminute aufgebrummt bekam, sah Neubauer schon wie der sichere Sieger aus. Der Salzburger wollte davon aber nichts wissen. "Es schaut zwar gut aus. Aber ich bin nach den letzten Erfahrungen vorsichtig", betonte er und sollte mit seiner Skepsis leider recht behalten.

Zum Verhängnis wurde Neubauer dann ein Ausweichmanöver auf Sonderprüfung neun. "Ich habe beim Einlenken gesehen, dass ein Markierungs-Stipfel umgefahren war, und wollte daher nicht in die Kurve reincutten, um keinen Reifenschaden zu riskieren. Deshalb war ich ein paar Zentimeter neben der Linie. Das hat gereicht, dass ich auf dem Split Richtung Kurvenaußenseite gerutscht und dort mit dem Heck auf einem Strauch aufgesessen bin. Am Auto war nichts beschädigt, aber nachdem dort keine Zuseher waren, kamen wir nicht mehr weg", schildert der Salzburger sein folgenschweres Missgeschick. "Ich weiß nicht, was ich sagen oder machen soll. Es war eine tolle, superschöne Rallye, unser Mitbewerber und wir haben einmal mehr Rallyesport vom Feinsten abgeliefert. Aber in diesem Jahr ist es einfach verhext."