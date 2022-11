Heimischer WM-Lauf lockt auch Neubauer

Nach einer äußerst unglücklich verlaufenen Saison in der österreichischen Staatsmeisterschaft will der Lungauer Rallye-Pilot 2023 wieder angreifen.

Von Glück verfolgt war Hermann Neubauer in der diesjährigen Rallye-Meisterschaft nicht. "Bei der ersten Rallye ein technischer Defekt. Bei der zweiten Rallye eine falsche Reifenwahl und bei der dritten Rallye sind wir um eine Zehntelsekunde am Sieg vorbeigeschrammt. Damit war die Saison eigentlich schon früh abgehakt", sagt der Lungauer. Dies auch deshalb, weil in der zweiten Saisonhälfte wegen hoher behördlicher Coronaauflagen gleich drei heimische Läufe abgesagt wurden. Und auch die Drei-Städte-Rallye in Bayern endete nicht versöhnlich, das Jahr ging mit einem weiteren Defekt zu Ende.

"Wir werden Nägel mit Köpfen machen"

Doch wer den Salzburger kennt, der weiß, dass er sich nicht lange grämt. Neubauer plant schon die nächste Saison - und die kommt früher als erwartet. Bereits in knapp zwei Monaten geht es mit der Jänner-Rallye weiter. "Das ist jetzt einmal das vorrangige Ziel und da werden wir schnell Nägel mit Köpfen machen", sagt Neubauer, der noch auf der Suche nach Sponsoren für das kommende Jahr ist.

Sechs Rennen fixiert

Da planen die Veranstalter mit einem neuen Kalender: Grundsätzlich stehen nur mehr sechs Meisterschaftsläufe an, aber sollte ein Veranstalter absagen müssen, so gibt es Ersatzkandidaten. "Daher kann man von sechs Läufen ausgehen und das ist für die meisten Fahrer ein gutes Programm." So attraktiv, dass sich auch Altmeister Raimund Baumschlager noch einmal hinter das Lenkrad klemmen wird.

WM kehrt nach Österreich zurück

Zumal im kommenden Jahr ein fast schon historisches Ereignis in Österreich stattfinden soll: Der erste Rallye-WM-Lauf seit der Alpenfahrt Anfang der 70er-Jahre. Aus der Drei-Städte-Rallye in Bayern soll nämlich im Oktober 2023 eine Drei-Länder-Rallye werden, die durch Bayern, Tschechien und Oberösterreich führt. Der dritte WM-Tag soll im Raum Freistadt gefahren werden, selbst die Finanzierung stehe nach Angaben der Veranstalter schon. "Das ist natürlich eine tolle Nachricht für alle österreichischen Fahrer. Ich glaube schon, dass da viele dabei sein wollen." Die grenzüberschreitende Rallye soll Anfang Oktober die Spanien-Rallye ersetzen - ob es tatsächlich so weit kommt, wird sich zeigen, wenn der neue WM-Kalender am 19. November veröffentlich wird.