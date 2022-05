Marcel Hirscher nimmt Abenteuer Erzbergrodeo in Angriff

Für den Salzburger steht das Erlebnis im Vordergrund. "Der Weg ist das Ziel und jeder Checkpoint ist ein Erfolg."

Den alpinen Skirennsport hat Marcel Hirscher bis zu seinem Rücktritt im Jahr 2019 wie kein anderer Athlet dominiert. Mit acht Gesamtweltcupsiegen in Folge, je sechs kleinen Kristallkugeln im Slalom und Riesenslalom, sieben Weltmeistertiteln und zwei Mal Olympiagold hat der Salzburger Skigeschichte geschrieben. Mittlerweile sucht er im Motorrad-Offroadsport eine neue Herausforderung. Im Juni will der 33-Jährige erstmals beim Red-Bull-Erzbergrodeo an den Start gehen.

"Unmöglich scheinende Herausforderung"

"Es geht um das Erlebnis, um die Erfahrung mit dieser eigentlich unmöglich scheinenden Herausforderung. Für mich ist der Weg das Ziel und ich werde versuchen, so viel Spaß wie möglich am Rennen zu haben. Jeder Checkpoint, den ich schaffe, ist ein Erfolg, und genau auf diese Erfahrung freue ich mich", erklärt Hirscher.

Walkners unterstützen Hirscher

Insgesamt gehen heuer Fahrer aus 40 Nationen und allen Kontinenten beim Erzbergrodeo an den Start. Die Teilnehmer kommen aus ganz Europa, aus den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Mexiko, Ecuador, Japan, Südafrika und sogar aus dem Iran. Neben Hirscher wird mit Michael Walkner ein weiterer Salzburger mit dabei sein. Der 24-jährige Hard-Enduro-Pilot unterstützt Hirscher wie auch Dakar-Sieger Matthias Walkner schon länger bei seinen Motorsport-Ambitionen.