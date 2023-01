Matthias Walkner musste gleich als Ersthelfer einspringen

Der Kuchler kümmerte sich um verunglückten Titelverteidiger Sunderland. Bei seiner Solofahrt versuchte er, nicht übermäßig viel zu riskieren.

Wie schnell das Abenteuer Dakar trotz aller Vorbereitung und Routine vorüber sein kann, hat Matthias Walkner schon auf der ersten Etappe der Wüstenrallye hautnah miterlebt. Der Kuchler fand nach wenigen Kilometern seinen verunglückten Mitstreiter Sam Sunderland und leistete ihm bis zum Eintreffen des Rettungshubschraubers Erste Hilfe. Ein Teil der verlorenen Zeit wurde Walkner nachträglich gutgeschrieben. Im Gesamtklassement liegt er gut fünfeinhalb Minuten hinter dem Führenden Ricky Brabec (USA) auf Rang zehn.

Als Siebter des Prologs hatte sich Walkner seine Startposition für die Eröffnungsetappe am Montag aussuchen dürfen. Der 36-jährige KTM-Pilot ging eine Minute nach Titelverteidiger Sunderland ins Rennen und sah den Briten nach gut 50 von 360 Wertungskilometern auf dem Boden liegen. "Er hat sich nicht viel bewegt. Es war ein schwieriger Moment für mich, mit anzusehen, wie das Rennen für ihn endet", erinnert sich Walkner, der sich eine Viertelstunde lang um seinen Kollegen kümmerte, ehe er seine Fahrt erneut aufnahm.

"Danach war es schwer für mich, wieder in meinen Rennrhythmus zurückzufinden. So etwas fährt den ganzen Tag mit einem mit", berichtet der Salzburger über seinen schwierigen Neustart in die Schleife mit Start und Ziel im "Sea Camp" am Roten Meer. "Ich musste den ganzen Tag alleine und ohne Referenz zu den anderen Topfahrern bewältigen. Es war sehr schwer einzuschätzen, wo ich mit meinem Tempo liege. Ich habe versucht, nicht übermäßig viel zu riskieren."

Während die Rallye für Sunderland mit verletzter Schulter und Gehirnerschütterung schon vorbei ist, hat sie für Walkner erst so richtig begonnen. Die ersten Kilometer in Saudi-Arabien haben aber auch bei ihm bereits Spuren hinterlassen. "Ich merke, dass ich schon lange keine Rennen mehr gefahren bin. Aber bei einer Rallye Dakar sollte am Ende des Tages sowieso alles wehtun", erklärt Walkner.