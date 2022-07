Neubauer gelingt bei seiner Lieblingsrallye der Befreiungsschlag

Salzburger feierte endlich seinen ersten Saisonsieg in der Rallye-Staatsmeisterschaft und triumphierte zum vierten Mal bei der Rallye Weiz.

Bislang ist Hermann Neubauer heuer in der Rallye-Staatsmeisterschaft das Pech sprichwörtlich an den Reifen geklebt. Oft war er nahe dran am Sieg, doch stets triumphierte am Ende Titelverteidiger Simon Wagner. Im fünften Anlauf hat er nun endlich den Bann gebrochen. Bei der Rallye Weiz fuhr er in Abwesenheit von Wagner seinen ersten Saisonsieg ein und gewann damit bereits zum vierten Mal in der Steiermark.

Bestzeit auf sieben Sonderprüfungen

Ohne seinen Hauptkonkurrenten versuchte Neubauer, die richtige Mischung aus Angriff und Zurückhaltung zu finden. Das glückte ihm auf der ersten Sonderprüfung am Freitag noch nicht perfekt. Zwar markierte er die Bestzeit, aber nur mit einer Sekunde Vorsprung auf den zweitplatzierten Škoda-Piloten Günther Knobloch. Besser lief es bei der zweiten Ausfahrt. Diesmal waren Neubauer und seine Co-Pilotin Ursula Mayrhofer im Ford Fiesta Rally2 gleich 13,1 Sekunden schneller als der erste Verfolger. In der Folge bauten die beiden ihren Vorsprung sukzessive aus und fuhren schließlich mit sieben von zwölf möglichen Sonderprüfungsbestzeiten einen souveränen Sieg ein. Am Ende betrug der Vorsprung auf den zweitplatzierten Tschechen Adam Brezík mehr als 75 Sekunden.

"Ich habe nicht mein letztes Hemd riskiert"

"Ich freue mich wirklich riesig, dass ich hier, bei meiner absoluten Lieblingsrallye, unseren ersten Saisonsieg einfahren konnte", jubelte Neubauer. "Natürlich war es dieses Mal etwas anderes, in Abwesenheit von Simon. Ich habe nicht mein letztes Hemd riskiert, aber ich bin trotzdem sehr viel voll gefahren - beim Bummeln verliert man einfach zu viel Konzentration, das wollte ich nicht riskieren."