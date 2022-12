Speedway-Routinier Zorn hat noch lange nicht genug

52-jähriger Saalfeldner lässt sich auch von einem von Verletzungen geprägten Jahr nicht stoppen.

Franky Zorn hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Der Salzburger Dauerbrenner in der internationalen Eisspeedwayszene musste 2022 mehr Zeit im Krankenhaus und in der Reha verbringen, als ihm lieb war. Schuld war vor allem ein schwerer Sturz bei der Europameisterschaft in Polen. "Da war ich eigentlich auf dem Weg zu einer Medaille und bin dann ohne Schuld abgeschossen worden", erinnert sich Zorn an den entscheidenden Moment.

Schwerer als die verlorene Medaille wog die komplizierte Verletzung, die er sich bei dem Rennunfall zugezogen hatte. Denn bei der Kontrolle im Krankenhaus wurde ein Bruch des dritten Lendenwirbels festgestellt. "Das war natürlich schon eine heftige Diagnose, auch die Bewegungseinschränkung war enorm", erinnert sich der 52-jährige Saalfeldner. Bei einem weiteren Sturz lädierte sich Zorn auch noch das Knie, was Mitte Juni eine Operation im Tauernklinikum Ritzensee notwendig machte.

Nur neun Wochen später gab der Salzburger beim Rupert-Hollaus-Rennen am Red Bull Ring sein Comeback − und siegte gleich. "Das war aber mit Eisspeedway nicht zu vergleichen, auf einem normalen Motorrad sind die Belastungen doch ganz anders", erklärt Zorn. Mehr Zuversicht für die anstehende Saison holte er sich zuletzt bei einer knapp zweiwöchigen Trainingssession in Schweden. "Ich habe keine Schmerzen mehr verspürt und auch die Maschine ist super gegangen. Bei der Stadionsession habe ich die anwesenden Konkurrenten total dominiert", freut sich Zorn. Saisonziel ist eine weitere Medaille bei WM oder EM.