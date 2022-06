Walkner am Erzberg lange auf Podestkurs

Salzburger Hard-Enduro-Pilot jagte Sieger Manuel Lettenbichler, musste sich am Ende mit Platz sechs begnügen. Marcel Hirscher in den Top 100.

Das Erzbergrodeo mit dem großen "Hare Scramble" am Sonntag war auch heuer ein echter Härtetest für die Hard-Enduro-Piloten und ihre Motorräder. Neben dem erfahrenen Gaißauer Michael Walkner wagte sich heuer erstmals auch Marcel Hirscher auf die herausfordernde Strecke. Während Walkner anfangs sogar um die Podiumsplätze mitfuhr und schließlich als Sechster ins Ziel kam, hatte der ehemalige Skiweltmeister bei Rennende immerhin 16 von 27 Checkpoints absolviert und war damit unter den besten 100 Startern. Den Sieg sicherte sich der deutsche Topfavorit Manuel Lettenbichler, der als einziger der acht Finisher weniger als drei Stunden benötigte.

Für die Besten des Prologs begann das Rennen turbulent. Da Souvenirjäger einige Streckenmarkierungen entfernt hatten, verfuhr sich die Spitzengruppe gleich nach wenigen Metern und musste erst Absperrungen und das Verfolgerfeld durchqueren, um wieder zurück auf die Piste zu kommen. Trotz des Umwegs erreichte Lettenbichler den ersten Checkpoint nach nur 7:09 Minuten. Walkner folgte 21 Sekunden später als Vierter. Wie schwer schon die Anfangspassage für weniger geübte Piloten zu absolvieren war, zeigte sich bei Marcel Hirscher. Der Ex-Skistar benötigte für sie mehr als eine Dreiviertelstunde.

Walkner war zu Beginn der einzige Fahrer, der mit Lettenbichler halbwegs mithalten konnte. Erst kurz vor dem Checkpoint 21 musste der Salzburger den Spanier Mario Roman passieren lassen. Schließlich wurde der 24-Jährige aber durchgereicht und kam als Sechster ins Ziel. "Es ist richtig schwer gewesen. Aber die Fans auf der Strecke und die Familie vor Ort haben mich ordentlich gepusht", betonte Walkner, der erstmals am Erzberg die Zielflagge sah.

Auch der Sieger war ob der Strapazen erleichtert. "Es war megahart, speziell da die Strecke so viel verändert worden ist. Da waren echt brutale Passagen dabei", erklärte Lettenbichler. Er trat damit in die Fußstapfen seines Vaters, der sieben Jahre zuvor selbst am Erzberg triumphiert hatte. "Das ist echt geschichtsreif", meinte der siegreiche Sohn.