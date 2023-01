Walkner trotzte nach schwerem Sturz den Schmerzen

Nur Tapes und Spritzen ermöglichten Start des Kuchlers auf der dritten Etappe der Rallye Dakar. Als Tageselfter verteidigte er Top-10-Platz im Gesamtklassement.

Die Zähne kräftig zusammenbeißen musste Matthias Walkner am Dienstag auf der dritten Etappe der Rallye Dakar. Der Kuchler Motorradpilot war tags zuvor mit 110 km/h in ein Geröllfeld gestürzt und hatte sich dabei zahlreiche Abschürfungen und Prellungen sowie eine knöcherne Absplitterung im Handgelenk zugezogen.

"Es war sicher einer der übelsten Stürze, die ich bisher hatte", erzählt Walkner, der sich erst am Morgen endgültig dafür entschieden hatte, das Rennen fortzusetzen. "Ich wusste nicht, wie und ob es mit dem verletzten Handgelenk funktionieren wird. In der Früh war es stark geschwollen, aber mit Tapen und Einspritzen ging es dann besser als erwartet", erklärte der KTM-Pilot. Groß auf Angriff fahren konnte er dennoch nicht. "Gerade in den steinigen Passagen hatte ich ziemliche Schmerzen. Ich hatte große Mühe, den Lenker zu halten, und habe mich richtig festgeklammert", erzählt Walkner, der schließlich als Tageselfter ins Ziel kam. In der Gesamtwertung liegt er mit 22 Minuten Rückstand auf den Führenden Daniel Sanders auf Platz neun.