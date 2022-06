Lokalmatadorin Vali Höll drängt in Leogang auf Revanche

Der Mountainbike-Weltcup kehrt nach Leogang zurück. Mittendrin Lokalmatadorin Valentina Höll, die hier keine guten Erinnerungen hat.

Die Mountainbike-Elite eröffnet mit dem Training am Donnerstag in Leogang die Pinzgauer Weltcup-Bewerbe. Beim ersten sogenannten Double-Header werden in Saalfelden-Leogang erstmals in dieser Saison zwei Disziplinen an einem Ort vereint. Auf der 3,6 Kilometer langen und anspruchsvollen Strecke werden bis Sonntag die Disziplinen Cross Country und Downhill gefahren.

Höhepunkt des Weltcup-Wochenendes ist am Sonntag der Downhill-Bewerb auf der WM-Strecke "Speedster". Und eine Lokalmatadorin will dabei kräftig mitmischen und geht gleich doppelt motiviert in ihr Heimrennen: Valentina Höll aus ...