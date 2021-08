19-jährige Saalbacherin musste sich beim Weltcup-Rennen letztlich mit Platz sechs begnügen. Mehr Lockerheit und Spaß sind für sie der Schlüssel zum Erfolg.

Für Vali Höll ist im Mountainbike-Weltcup heuer keineswegs alles nach Wunsch gelaufen. Zwar zeigte die 19-jährige Saalbacherin, die zuvor im Juniorenbereich von Sieg zu Sieg geeilt war, immer wieder, dass sie auch im Elite-Feld ganz vorn mitmischen kann. Doch ungewohnte Fehler kosteten sie bislang stets einen absoluten Spitzenplatz. Zuletzt hatte sie sich bei einem Sturz kurz vor dem Ziel sogar eine Gehirnerschütterung zugezogen, die sie zu einer längeren Trainingspause zwang.

Beim Weltcup in Maribor wollte sie am Wochenende wieder voll angreifen und den Negativtrend endgültig beenden. Am selben Ort hatte sie sich zehn Tage zuvor bereits beim Europacup versucht und dabei in der Qualifikation auch die schnellste Zeit hingelegt. Auf ihren Finallauf musste Höll dann allerdings verzichten, da sie sich auf dem Weg zum Start einen Platten einfing.

Zumindest diese Panne blieb ihr am Sonntag erspart. Im Qualifying ließ es Höll wieder richtig laufen und ließ mit klarer Bestzeit die gesamte Konkurrenz hinter sich. "Ich muss einfach versuchen, das alles nicht zu ernst zu nehmen. Die letzten Tage hatte ich hier viel Spaß mit meinem Team und vor dem Qualifying hat mir eine Freundin geholfen, locker zu bleiben", erklärte die Saalbacherin.

Die Lockerheit aus dem Qualifying konnte sie aber wieder nicht ins Rennen retten. Als sie als letzte Starterin auf die Strecke ging, blickte die Französin Myriam Nicole gebannt nach oben. Immerhin war ihr Höll im Qualifying um mehr als 2,5 Sekunden davongefahren. Umso mehr wunderte sich die führende Französin darüber, warum ihre größte Konkurrentin ohne klar ersichtlichen Patzer sukzessive Zeit verlor. Im Ziel kam Höll mit fast fünfeinhalb Sekunden Rückstand als Sechste an. "Das war nicht mein Rennen, weiter zum nächsten", ließ Höll ihre Fans kurzangebunden auf Facebook wissen.

Die nächste Chance, den hartnäckigen Fluch endlich abzuschütteln, hat die Pinzgauerin Anfang September. Dann fährt der Weltcuptross in Lenzerheide wieder um Punkte.