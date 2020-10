Lokalmatadorin zog sich im Training eine Knochenabsplitterung und Bänderrisse zu. David Trummer sprang mit Silber in die Bresche.

Nach zuletzt zwei WM-Titeln als Juniorin wollte sich Mountainbike-Toptalent Valentina "Vali" Höll am Sonntag bei der WM in Leogang-Saalfelden zur besten Abfahrerin der Welt küren. Ihr Sieg vor einer Woche beim Crankworx-Festival in Innsbruck und die mit großem Abstand gewonnene Qualifikation am Freitag machten sie gleich bei ihrem Debüt im Elitefeld der Downhill-Damen zur großen Favoritin. Ein schwerer Sturz im letzten Training kostete Höll aber nur wenige Stunden vor dem Start alle Titelhoffnungen. Die 18-jährige Saalbacherin war beim spektakulären "Epic Gap Jump" zu früh gelandet und hatte sich an einem Felsen ihren linken Knöchel verletzt.

Bei einer ersten Untersuchung im Krankenhaus Zell am See wurden zwei Bänderrisse und eine Knochenabsplitterung im linken Sprunggelenk festgestellt. Am Montag folgt in Salzburg eine genauere Abklärung bei Fachärzten. Vom bitteren WM-Aus ließ sich Höll ihren Optimismus freilich nicht austreiben. "Es hätte schlimmer ausgehen können. Ich werde auf jeden Fall zurückkommen", betonte Höll.

Der Ausfall der Lokalmatadorin war bereits der zweite Stimmungsdämpfer fürs heimische Mountainbike-Team. Zuvor war schon Laura Stigger ausgefallen, die im U23-Cross-Country-Bewerb zu den großen Favoritinnen gezählt hatte. Die Tirolerin musste ihren Start bereits zu Beginn der WM wegen einer Magen-Darm-Erkrankung absagen.

Für die beiden ausgefallenen Titelkandidatinnen sprang am Sonntag überraschen David Trummer in die Bresche. Der 26-jährige Steirer musste sich im abschließenden Downhill-Bewerb nur dem Briten Reece Wilson geschlagen geben und holte mit Silber Österreichs bislang erste WM-Medaille in der Eliteklasse. Auf der durch Regen und Schneefall im oberen Teil völlig aufgeweichten Strecke waren etliche Favoriten buchstäblich im Schlamm stecken geblieben. So gewann bei den Damen die Schweizer Außenseiterin Camille Balanche Gold, da sie als einzige Fahrerin sturzfrei blieb. Bei den Juniorinnen holte Sophie Gutöhrle (OÖ) noch eine weitere Silbermedaille für Österreich.