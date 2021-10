Dominik Hödlmoser aus Plainfeld will ab kommendem Jahr in der Juniorenkategorie durchstarten.

Die steile Abfahrtsrampe mit anschließender Steilwandkurve im Bikepark Koppl ist für jeden Hobbyradfahrer eine echte Mutprobe. Dominik Hödlmoser stürzt sich im Training gleich mehrmals hintereinander furchtlos hinab.

Dass der 16-jährige Plainfelder sein Mountainbike beherrscht, beweisen die Erfolgsmeldungen der abgelaufenen Saison. So gewann er die U17-Kategorie bei der Salzkammergut-Trophy (22 km, 623 Höhenmeter). Im Austrian Youngster Cup landete er bei allen Rennen auf dem Stockerl und holte Gesamtrang zwei, die Mountainbike-Challenge-Serie beendete er als Sieger. Bei der Jugend-EM im Aostatal belegte er mit Österreichs Team Platz acht.

Auch für ihn selbst überraschend kam die Kür zum "Future Bike King" im September in St. Johann in Tirol. Obwohl er sich auf Cross Country spezialisiert hat, gewann Hödlmoser diesen Vielseitigkeitsbewerb, in dem der kompletteste Biker ermittelt wurde. Vor allem im Downhill hat er nicht mit einem Erfolg gerechnet: "Ich war mit meinem superleichten Cross-Country-Rad ohne Hinterradfederung am Start." Trotz des Materialnachteils war er bergab ebenso voran wie beim Bike-Hochsprung mit 65 Zentimetern.

Diese Krönung war der perfekte Abschluss für Dominik Hödlmoser in der Jugendkategorie. "Nächstes Jahr fahre ich bei den Junioren. Das wird sicher schwierig, weil die Konkurrenz deutlich größer ist", ist sich der SSM-Schüler der Herausforderung bewusst. Er hofft außerdem auf internationale Starts im Rahmenprogramm des Weltcups.

Ehe die harten Wintermonate mit Ergometer-Einheiten kommen, fährt Hödlmoser noch gemeinsam mit seinen zwei stärksten Konkurrenten auf Trainingslager in die Toskana. Außerdem nützt er die rennfreie Zeit, um den ersten Schritt in die Trainerausbildung zu machen. Er selbst eiferte schon ab seinem fünften Lebensjahr seinem Vater Thomas, einem leidenschaftlichen Mountainbike-Marathon-Fahrer, nach. Als Weltcupteilnehmerin war Lisa Mitterbauer viele Jahre die Galionsfigur des MTB Club Koppl, nun schauen rund 80 Kinder auch zu Dominik auf - da ist es für ihn Ehrensache, die nächste Generation selbst in die Geheimnisse des Mountainbikesports einzuweihen.