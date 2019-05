Mountainbike-Juniorenweltmeisterin Valentina Höll holte sich den Staatsmeistertitel im Downhill.

Die Weltelite in ihrer Altersklasse hat die Juniorin aus Saalbach im Griff, am Wurbauerkogel in Windischgarsten raste Leonidas-Rookie-Gewinnerin Vali Höll nun auch erstmals zu Staatsmeister-Ehren. Die 18-Jährige verwies die mehr als doppelt so alte Elke Rabeder aus St. Wolfgang auf Platz zwei.

Bei den Herren ging Gold an den EM-Dritten David Trummer.

Quelle: SN