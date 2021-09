Saalbacherin feierte als Dritte zum zweiten Mal in der Elite-Klasse auf dem Podest.

Nach der enttäuschenden WM, bei der ihr ein Sturz alle Medaillenchancen gekostet hatte, konnte die Salzburger Downhill-Mountainbikerin Vali Höll am Samstag beim Weltcup in Lenzerheide endlich wieder Selbstvertrauen tanken. Die 19-jährige Saalbacherin raste im Damenrennen auf Platz drei und damit erst zum zweiten Mal seit ihrem Aufstieg in die Eliteklasse aufs Stockerl.

Schneller als die 19-Jährige waren diesmal nur Weltmeisterin Myriam Nicole und Tahnee Seagrave. Die Französin lag rund sechs Sekunden vor der beim Weltcup in Leogang zweitplatzierten Höll, die Britin dreieinhalb. Bei den Männer belegte der Steirer David Trummer Rang elf. Es siegte Nicoles Landsmann Loris Vergier.