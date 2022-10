Mühlbach dreht Spiel und sichert sich Platz eins

Der SV Mühlbach sicherte sich im Duell gegen den FC Zell am See die Tabellenspitze der 2. Klasse Süd.

Im Gipfeltreffen der 2. Klasse Süd ging es für den SV Mühlbach zum FC Zell am See. Die Pinzgauer starteten besser und gingen bereits nach zehn Minuten durch Arlind Haziri in Führung. Erst in Halbzeit zwei erwachten die Herren vom Hochkönig und begannen die Zeller zusehends unter Druck zu setzen. Schließlich war es Tobias Mühlberger, der einen Eckball der Mühlbacher ins eigene Tor beförderte und die Pongauer Gäste zurück ins Spiel brachte. Die Schweiger-Elf roch daraufhin Lunte, drängte auf den Sieg und belohnte sich in Spielminute mit dem 2:1 durch Lukas Holleis für ihre Mühen. Die Pongauer lachen mit 30 Punkten - drei Zähler vor den Verfolgern aus Zell und Wagrain - vom ersten Tabellenplatz.